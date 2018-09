20:34 Uhr

Der letzte Test für die Landsberg Riverkings Lokalsport

Am Sonntag spielen die Riverkings noch mal in Buchloe. Danach wird es ernst für das Team von Randy Neal. am 5. Oktober startet die Bayernliga-Punktrunde.

Ein Testspiel noch, dann starten die Landsberg Riverkings in die Bayernliga-Punktrunde. „Es wird Zeit, dass es endlich losgeht“, sagt Trainer Randy Neal, und spricht damit auch für sein Team. Ehe es am 5. Oktober aber in Bad Kissingen erstmals um Punkte geht, steht am Sonntag noch der letzte Test beim Nachbarn ESV Buchloe auf dem Programm. Beginn ist um 18 Uhr.

Nur zwei Spieler sind noch verletzt

Gerade rechtzeitig füllt sich bei den Landsbergern auch wieder der Kader. Einzig Langzeitverletzter Maximilian Raß (Armbruch) und Thomas Fischer (Entzündung am Zeh) müssen noch pausieren, ansonsten sind in Buchloe alle an Bord. „Es war ein gutes Training am Dienstag“, freut sich Neal, auch für Donnerstagabend erwartete er wieder viel Betrieb auf dem Eis.

Das war zuletzt mit der Krankheitswelle nicht der Fall, inzwischen aber kann er das Training wie geplant durchziehen. Vor allem das Verhalten im eigenen Drittel stand als Schwerpunkt auf dem Programm. „Wir sind alles Menschen, die machen eben Fehler, aber es sollten so wenig wie möglich sein“, sagt Neal.

Der Nachbar erzielte in der Vorbereitung gute Ergebnisse

In Buchloe erwartet er ein spannendes Spiel, auch wenn die Nachbarn in der vergangenen Saison den Abstieg nicht verhindern konnten. „Buchloe hat ein Testspiel gegen Miesbach gewonnen und sehr gute Ergebnisse in der Vorbereitung erzielt“, will Neal den Gastgeber nicht unterschätzen. Dass seine Riverkings dort einen deutlichen Sieg einfahren werden, könne allein aufgrund des Klassenunterschieds jedenfalls nicht einfach so vorausgesetzt werden.

Trotzdem wollen die Landsberger die Testphase natürlich mit einem Erfolgserlebnis abschließen. Die Voraussetzungen dafür stünden nicht schlecht: „Auch beide Spiele gegen Memmingen waren schon richtig gut“, blickt Neal zurück, innerhalb der Blöcke passe die Abstimmung immer besser.

Wer am Sonntagabend in Buchloe im Tor stehen wird, wollte Neal erst nach dem Abschlusstraining am Donnerstag entscheiden. „Wer besser drauf ist, wird spielen“, sagt Neal. Bislang hat er nicht vor, sich für eine klare Nummer eins in dieser Saison zu entscheiden.

