vor 42 Min.

Der nächste Fehlschuss

Penzing unterliegt gegen Ottenzell. Eine Chance auf das Viertelfinale gibt es noch

Die Penzinger Stockschützen müssen sich keine Gedanken mehr machen, wo sie ein mögliches Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft ausrichten können. Nach der Heimniederlage gegen Ottenzell ist der Sprung auf Platz eins in ihrer Tabelle nicht mehr möglich. Die Teilnahme an der Endrunde ist für Mannschaftsführer Matthias Peischer und sein Team aber immer noch möglich.

Vom Papier her hatte vor diesem letzten Heimspiel der Penzinger Bundesliga-Stockschützen alles für die Gastgeber gesprochen. Mit 10:0 hatten sie die Gäste aus Ottenzell im Hinspiel abgefertigt, doch denen gelang am Ende die Revanche. Mit 6:4 setzten sie sich knapp durch und verdrängten die Penzinger dadurch von dem zweiten Platz in der Gruppe C.

Dass man es diesmal nicht so leicht haben würde wie im Hinspiel, zeigte die erste Kehre, die an die Gäste ging. Zwar glich Penzing umgehend aus, doch dann zog Ottenzell weg und gewann mit 18:8. Völlig von der Rolle waren die Penzinger im zweiten Spiel: Mit 0:19 mussten sie dieses abgeben und standen nun schon gehörig unter Druck.

Doch damit können die international erfolgreichen FCP-Sportler umgehen. Als Ottenzell auch im dritten Spiel vorlegte und nach zwei Kehren 6:0 führte, drehte Penzing auf und ging in Führung. Am Ende war es ein knapper 11:9-Erfolg, der die Gastgeber im Rennen hielt. Auch im vierten Spiel musste man erst einem Rückstand hinterherlaufen, den Peischer&Co. aber schnell aufholten, um dann mit 13:6 zu gewinnen. Nun musste das letzte Spiel entscheiden, wer die Punkte ergattert, oder ob sie geteilt werden. Bis zur letzten Kehre war es ein Kopf-anKopf-Rennen, doch da behielten die Gäste die Nerven und gewannen schließlich mit 18:12 das Spiel und damit auch die Partie.

Für die Penzinger ist trotzdem noch nichts verloren. Sie sind mit 4:6 Punkten zwar auf Platz drei abgerutscht und hätten damit den Klassenerhalt erneut geschafft, aber auch Rang zwei wäre noch möglich. Am letzten Spieltag (8. Juni) gastieren Matthias Peischer, Michael Wurmser, Florian Lechle und Stephan Ruile nämlich beim Tabellenletzten EC Aiterhofen, während es der Zweite Ottenzell den Spitzenreiter SpVgg Oberkreuzberg zu Gast hat.

Nur zwei Punkte liegen die Penzinger hinter Ottenzell zurück, haben aber aktuell das besser Verhältnis bei den Spielpunkten. (mm)

Themen Folgen