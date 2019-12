vor 21 Min.

Der nächste Rückschlag

Sven Mayr (am Ball) war der beste Landsberger Scorer gegen die Hellenen München.

HSB Landsberg kommt nicht aus der Abstiegszone raus

Die Landsberger Basketballer kommen einfach nicht in die Spur: Mit einem Sieg gegen Hellenen MünchenII wollten die DJKler auf Platz sieben in der Bayernliga vorrücken, doch daraus wurde nichts. Vielmehr rutschte das Team von Coach Ryan Broker runter auf Platz neun von elf Mannschaften.

Broker konnte nach einer Woche mit sehr guten Trainingseinheiten auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. So konnte er auch darauf verzichten, sich selbst auf den Spielbogen zu schreiben. Das Spiel war von der ersten Minute an sehr umkämpft. Erst gegen Ende des ersten Viertels spielten sich die Hausherren einen kleinen Vorsprung heraus und lagen nach dem ersten Viertel 16:13 vorne. Aber schon zu diesem Zeitpunkt war zu erkennen, dass das Team Probleme hatte, den Topscorer der Gäste, Kamillo Rosenthal, in den Griff zu bekommen.

Im zweiten Viertel erzielte Rosenthal allein zwölf der 23 Punkte der Gäste. Während bei den Heimerer Baskets unter anderem sieben von zwölf Freiwürfen verworfen wurden und auch sonst wenig in den Korb ging, waren die Gäste aus allen Distanzen treffsicher. Was auch daran lag, dass die Defense der Landsberger immer wieder Lücken offenbarte. Das Viertel ging mit 18:23 an die Gäste, die damit zur Halbzeit 36:34 führten.

Es folgte wieder ein mittlerweile berüchtigtes drittes Viertel der Landsberger – und so führte München vor dem letzten Abschnitt bereits 63:50. Von diesem Rückstand erholten sich die Broker-Schützlinge nicht mehr. Zwar kämpften sich die HSBler bis zur 36. Minute auf vier Punkte ran, doch 90 Sekunden später lagen sie wieder neun Punkte hinten. Jetzt hieß die Devise: „Stopp den Ball sofort durch Foul“, um möglichst schnell wieder in Ballbesitz zu kommen. Doch die Gäste brachten den Ball immer wieder zu Rosenthal, der die fälligen Freiwürfe mit traumwandlerischer Sicherheit verwandelte. Am Ende verlor Landsberg verdient mit 77:86, weil man das eigene Leistungsvermögen nicht ausschöpfen konnte und Rosenthal 35 Punkte ermöglichten.

Jetzt ist der Druck vor dem letzten Vorrundenspiel in Rosenheim nochmals gewachsen. Um sich von der Abstiegszone, von der man nie weiß, bis zu welchem Platz sie geht, fernzuhalten, ist ein Sieg zum Jahresabschluss Pflicht. (lt)

HSB: N. Brakel (13), P. Brakel, J. De Salas (2), W. Dressler, D. Geiger, C. Hornung (19), L. Klocker (7), J. Matosevic (11), S. Mayr (19), M. Schmid, M. Teichner (1), R. Welz (5).

