Der neue HC Landsberg-Trainer Fabio Carciola verrät seine Spielphilosophie

Beim zweiten Fan-Stammtisch des Eishockey-Bayernligisten HC Landsberg blickt der Coach der Riverkings auf die anstehende Punktrunde. Was er sich von den Fans wünscht.

Von Margit Messelhäuser

Die Stimmung im Stadion war das große Thema beim zweiten Fan-Stammtisch des HC Landsberg. Auch für den neuen Trainer Fabio Carciola, der diesmal dabei war, ist diese ein ganz wichtiger Faktor. „Ihr seid der siebte Mann“, appellierte er an die anwesenden Fans. Tatsächlich scheint sich das Format des Fans-Stammtischs für den Eishockey-Bayernligisten zu einem Erfolgsmodell zu entwickeln. Joachim Simon vom Präsidium des HC Landsberg, der den Abend moderierte, war mit dem Besuch jedenfalls sehr zufrieden.

Der Kontingentspieler lässt auf sich warten

Eigentlich habe man den Kontingentspieler präsentieren wollen, sagte Simon, doch im letzten Moment sei dieser abgesprungen. Teammanager Michael Oswald meinte dazu: „Wir wollen ihn erst präsentieren, wenn die Tinte trocken ist, das war sie nicht.“ Aber man habe noch Optionen, die Stelle vor Saisonstart zu besetzten. „Das wird dann auch der letzte Transfer sein“, so Oswald. Denn eine wichtige Verlängerung konnten die beiden bekannt geben: Daniel Menge bleibt auch in der kommenden Saison ein Riverking. „Wir gehen jetzt ins vierte Jahr mit Daniel und er ist ein unheimlich wichtiger Spieler“, sagte Simon.

In der Mannschaft steckt viel Energie

Gespannt waren alle auch auf den neuen Trainer Fabio Carciola und seine Vorstellungen von der neuen Saison. „Wir haben eine junge, hungrige Mannschaft. Die Energie, die diese Mannschaft hat, will ich ausspielen“, sagte Carciola. Da ihm vier komplette Blöcke zur Verfügung stünden, würden diese in den Spielen auch beginnen, „je nach Verlauf werde ich dann vielleicht im zweiten, dritten Drittel auf drei reduzieren“.

Schon im Sommertraining zeige sich, dass alle hoch motiviert seien – wie er selbst auch. „Ich habe viele Ideen“, versprach er. „Wir werden energisch und aggressiv spielen“, versprach er. „Die Jungs sind topfit und das müssen wir in den Spielen ausnutzen.“

Die Spieler brauchen den Support

Wichtig ist ihm auch, dass in der kommenden Saison eine tolle Atmosphäre im Stadion herrscht. „Für die Spieler ist es enorm wichtig, das kann man nicht ausblenden, die Jungs brauchen den Support von euch“, sagte Carciola. Er habe in der vergangenen Saison das Gefühl gehabt, dass die Fans aus der Ostkurve aufgehört haben, wenn Block D begonnen hatte. „Das finde ich schade, wenn die Jungs nicht die komplette Stimmung erleben.“ Ein Fan widersprach dem: Das Problem sei vielmehr, dass man sich wegen der Entfernung und dem Plexiglas nicht verstehe, da sei es schwierig, gemeinsam Stimmung zu machen. Könnte man den Block D wieder „bis runter“ mit Fans füllen, wäre das besser. Auch Fabio Carciola plädierte dafür, dass „man zusammenkommt, dann würde die Stimmung lauter“.

Fans sollen neuen HCL-Schal entwerfen

Vonseiten des Vereins werden bereits Gespräche geführt, ob man den Block E wieder zu einem reinen Stehplatz-Block machen kann.

Demnächst, kündigte Simon an, werde der Verein einen Aufruf starten, einen neuen Schal zu gestalten. Für den besten Entwurf, der dann auch umgesetzt wird, gibt es eine Dauerkarte zu gewinnen.

Ansonsten konnte Simon zu den Kartenpreisen noch nichts sagen, da weder der Spielplan noch der genaue Modus für die Bayernliga bekannt seien. „Das Problem ist, dass Sonthofen keine Lizenz für die Oberliga erhalten hat“, so Simon. Außerdem sei die Verzahnung mit der Landesliga noch nicht klar. Bis diese Probleme nicht geklärt seien, könne auch der Spielplan für die Bayernliga erstellt werden. HCL-Präsident Frank Kurz machte aber Hoffnung, dass bis zur letzten Juli-Woche der Spielplan fix sei, dann könnte auch der Kartenvorverkauf in die Wege geleitet werden.

Neue Anfangszeiten am Sonntag?

Eine Änderung könnte es bei der Anfangszeit am Sonntag geben: Joachim Simon stellte eine Verlegung von bislang 17 auf 18.30 Uhr zur Diskussion. In einer ersten Abstimmung gab es dafür die klare Mehrheit, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. „Wir wollten uns ein Stimmungsbild machen“, so Simon. Mitspracherecht sollen die Fans auch bei der Musik-Auswahl bekommen, möglicherweise über die Sozialen Medien.

Und es wird vor der Punktrunde einen dritten Stammtisch geben, kündigte Simon an. Geplant ist dieser in der dritten oder vierten Septemberwoche, dann „wissen wir vielleicht schon mehr in Sachen Tribüne, und haben schon das eine oder andere Spiel gesehen“.

