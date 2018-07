Der neue Landsberger Trainer kommt aus Kanada

vor 34 Min.

Nach dem Abstieg in die Bayernliga gibt es bei den Landsberger Basketballern einige Änderungen. Diese betreffen nicht nur die erste Mannschaft

Von Margit Messelhäuser

Die Sommerpause für die Landsberger Basketballer ist bereits vorbei: Seit dieser Woche beginnt die Vorbereitung für die neue Saison. Dann allerdings in der Bayernliga.

Wie berichtet, hat das Team Heimerer Schulen den Klassenerhalt in der RegionalligaII ganz knapp verpasst. „Da wollen wir aber nach Möglichkeit gleich wieder hin“, sagt Teammanager Horst Geiger. Deshalb begannen praktisch nach der Saison auch schon die Vorbereitungen für die nächste. „Wir sind jetzt mit Sicherheit schon einen Schritt weiter als vergangenes Jahr um diese Zeit.“

Das Unternehmen Aufstieg werden die Landsberger auch mit einem neuen Cheftrainer in Angriff nehmen: Ryan Broker heißt der neue Mann an der Bande. „Er ist Kanadier, seine Frau ist aber aus Landsberg und in ein, zwei Jahren, wollen sie sich eine neue Existenz in Deutschland aufbauen“, so Geiger – und zwar in Landsberg.

Auch im Nachwuchs engagiert

Dabei ist auch vorgesehen, dass sich Broker um das Training im Nachwuchs kümmert, auch hier sei Optimierungsbedarf vorhanden. „Es ist ein mittelfristiges Engagement geplant“, so Geiger.

Zum Start der Vorbereitung wird der neue Trainer allerdings noch nicht in Landsberg sein. „Er arbeitet als Projektleiter bei Bauarbeiten, die im Winter wegen des Wetters eingestellt werden müssen“, sagt Horst Geiger – damit kommt er rechtzeitig zum Start der Punktrunde an den Lech. Bis dahin wird Michael Teichner, der Co-Trainer bleibt, das Training leiten.

Momentan stehen die Landsberger mit einigen Spielern in Verhandlung. In erster Linie wolle man versuchen, Sharif Hudson wieder nach Landsberg zu holen. „Wir tun dafür alles, was möglich ist“, sagt Geiger, bis Mitte Juli hat ihnen der US-Boy eine Entscheidung zugesichert. Erst Ende Januar war der 26-jährige Aufbauspieler nach Landsberg gekommen, hat der Mannschaft aber sofort wichtige Impulse gegeben. Allerdings dürfte das auch andere Vereine auf ihn aufmerksam gemacht haben. Doch auch mit Spielern aus der Umgebung sind die Verantwortlichen im Gespräch, sodass die Kaderplanung insgesamt bereits weiter fortgeschritten ist als vergangene Saison.

Saisonstart diesmal zu Hause

Was die Landsberger selbst betrifft, „wird man schauen müssen, wie es sich mit den Studienplätzen entwickelt“, so der Teammanager. Fragezeichen stehen auch noch hinter Lukas Klocker und Devrim Araz, beide mussten in der vergangenen Saison verletzungsbedingt vorzeitig die Segel streichen. Sicher bleiben werden aber neben Michael Teichner auch Willi Dressler sowie Nikki und Paul Brakel.

Bereits in dieser Woche beginnen die Landsberger mit der Vorbereitung, diesmal ist auch die Teilnahme an mehreren Turnieren geplant. „Dann werden wir eingespielt in die Punktrunde gehen und nicht wie zuletzt uns erst während der Punktrunde einspielen“, ist Geiger zuversichtlich. Das erste Spiel in der Bayernliga bestreiten die Landsberger am Wochenende 29./30. September zu Hause.

Wie ernst es die Landsberger mit dem Neuaufbau nehmen, zeigt auch die Tatsache, dass „wir wieder eine U20-Mannschaft in der Bezirksoberliga melden“, sagt Horst Geiger. Damit soll den Nachwuchsspielern aus dem eigenen Verein der Sprung in die erste Mannschaft erleichtert werden.

