26.10.2020

Derbys enden Unentschieden

Viele Remis im Ligapokal. Nur Geltendorf kann gewinnen

Zwei Wochen ist es her, dass Finning und Dettenschwang in der Kreisklasse A7 im Spielbetrieb aufeinandertrafen. In der Liga gewann der FCD mit 3:1-Toren. Nun im Ligapokal wurde es ein 2:2-Remis. Der TSV war gestern die bessere Mannschaft, konnte aber seine zahlreichen Möglichkeiten anfangs nicht in Tore ummünzen. Torlos wurden die Seiten gewechselt, ehe der Gast mit 1:0 in Führung ging. Mitte der zweiten Hälfte konnte Finning ausgleichen. Spannend wurde es zum Ende der Partie, als zwei Minuten vor Spielende der TSV das 2:1 machte. In der dritten Minute der Nachspielzeit markierte Dettenschwang den 2:2-Ausgleich.

Ebenfalls Unentschieden trennten sich die Mannschaften von Windach und Greifenberg. In einer abwechslungsreichen ersten Hälfte hatte Windach mehr Ballbesitz, die Gäste aber die besseren Großchancen. Folgerichtig ging der FCG kurz nach Wiederanpfiff nach einem Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Nach einer Ampelkarte gegen die Gäste konnte Windach verkürzen und zehn Minuten später den Ausgleich markieren. In der Nachspielzeit gab es noch eine Rote Karte für einen Windacher Spieler.

Schlag auf Schlag ging es in der ersten Hälfte der Partie Hofstetten gegen Geltendorf, die mit 2:3 endete. Die Hausherren gingen nach nur zwei Minuten durch einen verwandelten Abpraller in Führung. Zehn Minuten später stand es aber bereits wieder unentschieden. Bis zur Pause gelang beiden Teams noch je ein weiteres Tor. Auch die zweite Hälfte blieb weiter chancenreich. Hofstetten konnte sich nach etwa einer Stunde glücklich schätzen, dass ein klares Handspiel im eigenen Strafraum übersehen wurde. Nur wenige Minuten später gab es nach einer Notbremse dann aber doch den Elfer für die Gäste. Der entschied das Spiel, denn Hofstetten konnte aus seinen Chancen nichts mehr machen.

In einem extrem hitzigen und kampfbetonten Spiel setzte sich der FC Issing mit 2:1 in Schöngeising durch. In der ersten Halbzeit fielen die Hausherren immer wieder durch zahlreiche, gelbwürdige Fouls auf. Der FCI war überlegen und hätte höher als nur 2:1 führen können. Nach dem Seitenwechsel verlor Issing etwas den Faden und verteidigte letztlich mit Glück die Führung bis zum Schluss. Auffällig war über die gesamten 90 Minuten hinweg immer wieder das Schöngeisinger Publikum, das unqualifizierte Kommentare abgab und das Spiel unnötig hitzig machte.

Dießen verschenkte zu Hause gegen Wielenbach eine 2:0-Führung und musste sich letztlich mit einem 3:3 zufriedengeben. Durch einen Freistoß und einen verwandelten Eckball gingen die Gastgeber schnell in Führung. Noch vor der Pause konnte Wielenbach wieder ausgleichen. Nach dem Wechsel legte Dießen durch einen Konter nach. Danach hätte das Team eigentlich den Sack mit dem 4:2 zumachen müssen. Stattdessen erhöhte Wielenbach den Druck und schaffte mit der letzten Aktion des Spiels doch noch den Ausgleich.

