Die Anzenhofer-Show geht weiter Lokalsport

Beim 5:0-Sieg in Aystetten verwandelt der TSV-Kapitän die nächsten Elfmeter. Damit übernimmt der Landsberger Verteidiger sogar die Führung in der ligaweiten Torjägerliste.

Von Dominic Wimmer

Der TSV Landsberg eilt von Sieg zu Sieg. In Aystetten feierte die Salemovic-Truppe einen 5:0-Kantersieg. „Das ist ein schöner Erfolg bei einem unangenehmen Gegner, der erst ein Spiel verloren hat“, so der Spielertrainer nach der Partie.

Im Vergleich zur Vorwoche startete der TSV mit Veränderungen auf drei Positionen. Für Sebastian Gilg rückte Topscorer Manuel Detmar nach seinem Urlaub wieder in die Startelf. Martin Hennebach und Felix Mailänder durften ebenso von Beginn an ran. Dafür mussten Jonas Meichelböck und Kevin Gutia zunächst auf die Bank. Der TSV hatte nach etwa 20 Sekunden Glück, als ein Aystettener Angreifer nach einem langen Ball frei vor dem Tor stand. Aber mit vereinten Kräften verhinderte man einen Gegentreffer. Nach neun Minuten die Landsberger Führung. Nach einer guten Kombination legte Muriz Salemovic für Felix Mailänder auf.

In der Halbzeit gibt es eine Standpauke

Kurz darauf hatte Kaan Dogan per Freistoß die Chance auf den Ausgleich. Aber der Stürmer vergab. Der TSV blieb brandgefährlich. Felix Mailänder traf in der 22. Minute nur die Latte. Besser machte es wenige Minuten später Manuel Detmar. Er erhöhte nach Solo von Sebastian Bonfert auf 2:0. Bei den Hausherren machte sich das Fehlen einiger Stammspieler ziemlich bemerkbar. Landsberg ließ bis zur Pause nach – sehr zum Missfallen von Salemovic. „Da gab es eine Standpauke. Ich habe gesagt, es gibt keinen Grund, sich zu schonen. Da sitzen genügend gute Leute auf der Bank.“

Die Spieler nahmen es sich zu Herzen und steigerten sich wieder. Zuerst setzte Salemovic den Ball aus 16 Metern an den Außenpfosten (47.), dann zielte Mailänder besser. Nach tollem Bonfert-Zuspiel in die Schnittstelle erhöhte der Ex-Kauferinger per Flachschuss auf 0:3 (50.). Wenig später war für den 21-Jährigen Schluss und Sebastian Gilg durfte sich in der Offensive versuchen. Und er hätte wenig später um ein Haar getroffen, als er einen schlechten Abwurf von Torwart Alexander Bernhardt volley nahm. Es war ohnehin nur eine Frage der Zeit, wann das nächste Tor fallen sollte.

Landsberg trifft dreimal nur Aluminium

Sebastian Bonfert vergab in der 58. Minute. Und dann kam der nächste Auftritt von Kapitän David Anzenhofer. Er trat zum siebten Elfmeter diese Saison an, nachdem Detmar im Strafraum von den Beinen geholt worden war. Und der Innenverteidiger blieb auch diesmal cool – 4:0. Damit zog der ehemalige Regionalligaspieler in der internen Torjägerwertung wieder an Detmar vorbei. Danach hatte erneut Gilg Pech mit einem Pfostenschuss.

Von Aystetten war nach vorne fast gar nichts mehr zu sehen. Für den SV Cosmos ging es in der letzten halben Stunde nur noch darum, nicht komplett unterzugehen. Kurios wurde es eine Viertelstunde vor Schluss. Nach einem Foul im Strafraum gab es zur Verwunderung aller Beteiligter Gelb für Sebastian Gilg wegen einer angeblichen Schwalbe. Nach Rücksprache mit einem Aystettener Verteidiger wurde die Entscheidung revidiert und es gab erneut Strafstoß – wieder war Anzenhofer erfolgreich (79.). Der Treffer zum 5:0 bedeutete auch den Endstand. Damit übernahm der TSV-Kapitän mit acht Saisontoren die alleinige Führung in der Torjägerwertung der kompletten Landesliga Südwest.

