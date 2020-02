vor 24 Min.

Die Aufholjagd fortsetzen

Red Hocks kämpfen wieder um Punkte in der Bundesliga

Für die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering wird es wieder ernst: Am Samstag wollen sie ihre Aufholjagd fortsetzen. Allerdings erwischt das Schlusslicht eine schwere Aufgabe: Es geht zum Tabellenzweiten Chemnitz. Der Nachwuchs der Red Hocks darf sich dagegen auf Heimspiele freuen.

Als die Chemnitzer am dritten Spieltag in Kaufering antraten, hatten sie bereits gezeigt, warum sie die Überraschung der Saison sind. Sie hatten mit dem 14:4 nicht nur deutlich gewonnen – sie hatten auch spielerisch überzeugt. „In dieser Saison haben die finnischen Verstärkungen bei Chemnitz voll eingeschlagen“, sagt Red-Hocks-Kapitän Marco Tobisch.

Was den Kauferingern fürs Rückspiel Hoffnung macht: „Mit vielen jungen, neuen Spielern im Team haben wir einige Wochen gebraucht, bis wir uns gefunden hatten. Vor allem im Dezember und Januar haben wir in meinen Augen aber große Fortschritte gezeigt“, sagt Tobisch. Schließlich ist man auf sechs Punkte zu Platz sechs rangekommen. Deshalb trete man die Fahrt nach Sachsen zwar mit Respekt, aber mit deutlich mehr Optimismus als im Hinspiel an.

Auch im Training sind die Red Hocks in den spielfreien Wochen, insbesondere in den Bereichen Physis und Technik einen Schritt weitergekommen. Die Reihen, sagt Trainer Markus Heinzelmann, habe man aber wegen einer Grippewelle nur zum Teil planmäßig einspielen können. Dazu kamen mehrere kleinere Verletzungen. „Jetzt stehen die entscheidenden Wochen an. Wir wollen unbedingt den Abstand zu den Mannschaften vor uns verkürzen, und Punkte in Chemnitz wären da wirklich Big Points“, sagt Trainer Heinzelmann.

Den nächsten Schritt zum bayerischen Meistertitel wollen zwei Nachwuchsmannschaften der Red Hocks machen – und diese können sich dabei auf einen Heimvorteil freuen. Am Sonntag tritt sowohl die U9-, als auch die U15-Mannschaft zu wichtigen Spielen im Kauferinger Sportzentrum an. Den Anfang macht die U9 ab 10 Uhr, die U15 greift dann ab 14.30 Uhr an. (lt)

Themen folgen