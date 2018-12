vor 60 Min.

Die Basketballer erfüllen ihre Pflichtaufgabe Lokalsport

Nach einem mühsamen Start gelingt den Landsberger Basketballern gegen Schlusslicht Traunstein noch ein deutlicher Sieg. Ein Spiel steht in diesem Jahr noch aus.

Von Margit Messelhäuser

Die gute Abwehr war entscheidend: Gegen Bayernliga-Schlusslicht TV Traunstein erzielte das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg mit dem 67:48 den erforderlichen Pflichtsieg, um im Aufstiegsrennen nicht vorzeitig auszuscheiden. Es war ein hartes Stück Arbeit für die Landsberger Basketballer, ehe dieser Pflichtsieg unter Dach und Fach war.

Zahlreiche Fehlversuche prägten das erste Viertel, nach fünf Minuten stand es gerade mal 5:5, und auch danach hatten vor allem die Landsberger Pech im Abschluss – der Ball drehte sich immer wieder auf dem Ring und fiel dann doch zurück ins Feld.

Dafür stand aber die Defense der Gastgeber sehr gut und ließ auch keine Würfe aus der Distanz zu. In den Schlusssekunden des ersten Viertels gelang Sharif Hudson noch der Treffer zur 13:12-Führung.

Landsberg dreht im zweiten Viertel auf

Und diese baute HSB-Trainer Ryan Broker gleich zu Beginn des zweiten Viertels aus. Sein Einsatz vor allem unter dem Korb brachte den Landsbergern mehr Sicherheit. Immer wieder nutzte der Coach seine Chancen, und nach nur knapp drei Minuten in diesem Abschnitt lag das Team Heimerer 24:15 vorne. Kontinuierlich wurde der Vorsprung ausgebaut, und beim 41:23-Halbzeitstand war bereits eine Vorentscheidung gefallen.

Stark begannen die Landsberger auch das dritte Viertel, obwohl sie weiterhin viel Pech mit ihren Würfen hatten – immer wieder drehte sich der Ball aus dem Korb heraus. Allerdings konnten die Gäste dies nicht nutzen, da sie sich immer wieder in der starken Landsberger Abwehr festbissen. So endete dieses Viertel 11:11 – die Landsberger gingen auch ins letzte Viertel mit 18 Punkten Vorsprung.

Broker nutzte dies, um auch den jungen Spielern Einsatzzeiten zu geben, und diese hielten den Vorsprung. Am Ende stand ein hochverdienter 67:48-Sieg zu Buche, den sich die Landsberger hart erarbeitet hatten, ohne dabei glänzen zu können.

Ein Highlight war dieses Jahr noch

In der Tabelle bleibt das Team Heimerer Schulen damit in Lauerstellung zu den vorderen Plätzen. Zwar leisteten sich SchwabingII, Unterhaching und Gröbenzell, die mit je 16 Punkten die Bayernliga anführen, keine Ausrutscher, auch Staffelsee (14 Punkte) ist noch vor den Landsbergern (12), aber das Team Heimerer Schulen muss ja noch am 2. März sein Heimspiel gegen Memmingen nachholen.

Am Sonntag steht das letzte Spiel im Jahr 2018 für die Landsberger auf dem Programm, dann sind Broker und sein Team beim Tabellenzehnten Grünwald zu Gast. Trotzdem wird es heuer noch ein Basketball-Highlight in Landsberg geben: Ein Training mit Ryan Broker und seinem Stiefvater Rob (magic) King, der in den 80er-Jahren unter anderem bei den Detroit Pistons in der NBA gespielt hat. Das Training findet am 28. Dezember von 16 bis 20 Uhr in der Saarburghalle statt. Mannschaften und Spieler, die teilnehmen wollen, können sich unter event@djk-landsberg anmelden.

Themen Folgen