Die Buschreiter können nach Unterbeuern kommen

Alfred Graf hat sich für das Turnier am Wochenende wieder einiges einfallen lassen. Bereits zum 39. Mal findet auf seinem Grund in Unterbeuern ein Vielseitigkeitsturnier statt. Die Hindernisse im Gelände gestaltet Graf selbst, neu ist diesmal der „Wassergraben“, in dem auch künstliche Seerosen schwimmen.

Am Wochenende findet in Unterbeuern wieder ein Vielseitigkeitsturnier statt. Für den neuen Verein PSV Unterbeuern ist es eine Premiere und Generalprobe zugleich.

Von Margit Messelhäuser

Für Alfred Graf ist es bereits das 39. Turnier und trotzdem ist es in diesem Jahr eine Premiere. Zum ersten Mal richtet der neu gegründete Pferdesportverein (PSV) Unterbeuern ein Vielseitigkeitsturnier aus. Am Wochenende 3./4. August treffen sich die Geländereiter im Dießener Ortsteil zum Turnier der Klassen E bis L.

War es früher der von Graf mitgegründete Reit- und Zuchtverein Lechtal, der in Unterbeuern hochkarätig besetzte Turniere ausgerichtet hatte, so war es nach dem Rückzug von Graf aus dem Vorstand zu Zerwürfnissen gekommen (wir berichteten). Im vergangenen Jahr noch hatte man in Zusammenarbeit mit dem RC Oberbeuern das Turnier organisiert – jetzt feiert der neue Verein seine Premiere.

Etwa 130 Meldungen zum Turnier gibt es

Obwohl erst Anfang des Jahres gegründet, hat der PSV Unterbeuern bereits knapp 50 Mitglieder und nicht nur diese werden am Wochenende im Einsatz sein. „Wir haben für die Prüfungen etwa 130 Meldungen“, sagt Graf – das zweitägige Programm muss erst mal bewältigt werden. Schließlich will man den Teilnehmern beste Bedingungen bieten, da dieses Turnier auch in die Wertung der oberbayerischen Meisterschaft eingeht.

Im Gegensatz zu früher, als Weltmeister oder Olympiateilnehmer in Unterbeuern ihre Visitenkarten abgaben, wird es diesmal wieder ein Wettkampf für jüngere Pferde und noch nicht so erfahrene Reiter sein. An der liebevollen Gestaltung der Hindernisse ändert dies aber nichts: Neu ist ein künstlicher Wassergraben, den Graf wieder selbst gebaut hat.

Auch für die Pferde ist es ein Test, ob sie für die einzelnen Klassen geeignet sind

In der mit Wasser gefüllten Wanne schwimmen künstliche Seerosen, obendrüber ist der Balken als Hindernis gebaut. „Er darf in der Klasse A nur exakt 1,10 Meter hoch sein“, sagt Alfred Graf, das würde inzwischen von den Parcoursbauern per Laser vermessen. Auch wenn das nicht sehr hoch erscheint, „in dieser Klasse muss man bereits prüfen, ob ein Pferd dafür geeignet ist“, betont der Pferdeliebhaber. In den Klassen drunter, mit Hindernissen in der Höhe von 80 Zentimetern (KlasseE) oder einem Meter (Klasse A) könne man bereits spüren, „ob ein Pferd für diesen Sport geeignet ist. Sonst muss man es bleiben lassen“.

Der Kurs für die Klasse L ist immerhin 2700 Meter lang und es müssen dabei 28 Hindernisse bezwungen werden, entsprechend weniger sind es bei der Klasse A (2200 Meter/22 Hindernisse) und Klasse E (1300/13). Um den Zuschauern möglichst viel bieten zu können, wird auf dem Feld vor dem Hof der Familie eine zusätzliche Schleife eingebaut. „Auch Zuschauer, die nicht auf die Strecke gehen können, sollen so viel erleben können“, sagt Graf. Beim Hof wird auch die Verpflegung der Zuschauer aufgebaut, so erhofft sich der noch junge Verein Einnahmen.

Das Jubiläumsturnier 2020 soll groß werden

Bis zum Turnier hat Alfred Graf noch alle Hände voll zu tun, trotzdem wird er es sich nicht nehmen lassen, morgens sein eigenes Training durchzuführen: „Wenn man morgens um 6 Uhr über die Felder reitet, kann man den Sonnenaufgang genießen, noch ganz ohne Mücken und Bremsen“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Und auch wenn er noch mitten in den Vorbereitungen für das kommende Wochenende steckt, blickt er schon auf nächstes Jahr: „Das wird dann unser 40. Turnier in Unterbeuern sein, dann soll es zum Jubiläum wieder ein internationales Sterne-Turnier werden“, sagt Graf, der dann gleich doppelt feiern kann, er wird nächstes Jahr nämlich 70 Jahre alt.

