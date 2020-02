Die Cheerleader der Landsberg Starlights sind bereit für die Meisterschaft

Plus Bei der Generalprobe im Landsberger Sportzentrum präsentieren die Gruppen der Landsberg Starlights ein atemberaubendes Programm. Mitte Februar wird sich entscheiden, ob es für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft reicht.

Generalprobe der Landsberg Cheerleader. Das bedeutet: eine volle Sporthalle, begeistertes Publikum, beeindruckende Akrobatik – und so mancher Schreckmoment für den unbedarften Zuschauer. Wenn die Gruppen der Landsberg Starlights ihr Meisterschaftsprogramm präsentieren, dürfte kein Besucher sein Kommen bereuen. Inzwischen ist es Tradition, dass die Cheerleader ihre Fans einladen, ehe es zur Regionalmeisterschaft geht. Ein letzter „Test“ vor großem Publikum, ehe es dann um die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft geht.

Insgesamt fünf Gruppen traten auf, doch es gab noch weitere Höhepunkte in dem rund zweistündigen Programm. Auch wenn nicht alles ganz nach Plan lief – das gehört zu einer „guten“ Generalprobe schließlich dazu – so gab es keine Verletzungen. Das ist bei den Cheerleadern nicht immer so, wie Katharina Masucci, die unterhaltsam und informativ durchs Programm führte, sagte. „Aber da heute so viele Mamas und Papas, Omas und Opas da sind, gehen wir nicht weiter darauf ein“, sagte sie und sorgte damit für Lachen bei den Zuschauern. Angesichts der Stunts, die von den Mädchen und einigen Jungs gezeigt wurden, kann man aber nur Respekt vor dem Mut der Sportler haben.

Die Disziplin beeindruckt

Und vor der Disziplin. Die zeigten schon die ganz Kleinen, die Shining Stars. Etwa 20 Mädchen im Alter bis elf Jahre zeigten eine beachtlich synchrone Darbietung. Zweieinhalb Minuten lang wurde ein Programm gezeigt, in dem jeder Schritt, jede Handbewegung und jede Hebefigur passte.

Spektakulär waren die Auftritte der älteren Gruppen, allen voran der Seniors, der Starlights. Die Würfe und Stunts ließen einem immer wieder den Atem stocken, doch was nach einer gefährlichen Situation aussah, war ein genau einstudiertes Miteinander. Die Experten möchten die kleinen Fehler gesehen haben – für die Zuschauer hatte die Darbietung dagegen einen ganz langen Applaus verdient. Den verdienten sich aber auch die Lady Stars und die Shooting Stars, die Gruppen in der mittleren Altersstufe. Kein Wunder, dass die Shooting Stars bereits in der neu gegründeten Bundesliga antreten.

Auch für die Landsberg Shining Stars geht es bei der Regionalmeisterschaft um die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft. Bild: Thorsten Jordan

Und die Starlights präsentierten auch ihre fünfte Gruppe, die zwar nicht bei Wettkämpfen an den Start geht, aber ganz wichtig ist: die Nova Stars. In ihr treten die „Neulinge“ an. „Während der Saison können wir Anfänger nicht in die Gruppen aufnehmen“, erklärte Sabrina Reuter, bei den Starlights für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Aber wir wollen diese Neuzugänge natürlich nicht verlieren.“ Álso gründete man vor einigen Jahren die Nova Stars.

Eine ganz gemischte Gruppe

Mädchen im Alter zwischen fünf und 15 Jahren treten hier gemeinsam auf. Eine gemischte Gruppe, die überzeugt – und für alle findet sich eine passende Position, egal, ob noch klein und schmächtig oder schon etwas robuster. „Es ist manchmal nicht ganz einfach“, räumte Marie Röppnack, eine der Trainerinnen der Nova Stars, ein, aber es mache Spaß – und sei wichtig, um die Mädchen in der folgenden Saison in den jeweiligen Altersstufen in den Gruppen einbinden zu können.

Auch der so genannte Cheer wird bei den Meisterschaften bewertet. Bild: Thorsten Jordan

Wie erfolgreich das „Ausbildungsprogramm“ der Landsberg Starlights ist, zeigt die Tatsache, dass vier Mädchen den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft haben, und im April bei der Weltmeisterschaft in Orlando im Groupstunt antreten dürfen. Diese vier zeigten auch ihr Können – das Programm der Nationalmannschaft darf im Vorfeld nicht präsentiert werden.

Wer schafft die meisten Rückwärtssalti?

Was die Mädchen drauf haben, bewiesen sie auch bei einem anderen kleinen Wettbewerb: Rückwärtssalto aus dem Stand, wer nicht perfekt zum Stand kam, schied aus. Neben den aktiven Cheerleaderinnen stellten sich auch zwei junge Männer dieser Herausforderung. Sie hielten lange mit – aber nach einer schier endlosen Reihe an Rückwärtssalti aller Beteiligten, ging der Sieg dann doch an eines der Mädchen. „Dass es so lange dauert, damit hätte ich auch nicht gerechnet“, meinte auch Pressesprecherin Sabrina Reuter. Doch die Cheerleaderinnen zeigten auch hier: Ihre Sportart ist mehr als nur „schönes Beiwerk“ bei anderen Sportevents. Das ist harte Arbeit – und dafür will man sich bei der Regionalmeisterschaft am 15. Februar in Hanau auch den Lohn abholen.

Die Landsberg Starlights, die bei der WM in Orlando an den Start gehen, sammeln derzeit Spenden, um Fahrt und Aufenthalt finanzieren zu können. Weitere Informationen dazu gibt es hier.