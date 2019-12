Die Damen der Lechrain Volleys sammeln ganz wichtige Punkte

Plus Vor dem Heimspieltag sah es für die Damen der Lechrain Volleys nicht gut aus. Doch die Mannschaft von Trainer Martin Wagner meldet sich in der Landesliga eindrucksvoll zurück.

Beim Heimspieltag bereiteten die Damen I der Lechrain Volleys sich und ihrem Trainer ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Nach der Negativserie der vergangenen Wochen gewannen die LRV-Damen ihre Spiele gegen den TSV Friedberg und FTM Schwabing II – damit gab es fünf ganz wichtige Punkte. „Das war Hammer“, hieß es von Trainerseite nach den beiden Spielen. Vor allem war Martin Wagner stolz auf den unbändigen Kampfgeist und Zusammenhalt der Mannschaft. Das sei bei den Niederlagen zuvor der Knackpunkt gewesen.

Zum Auftakt ging es für die LRV-Damen gegen den TSV Friedberg. Coach Martin Wagner hatte im Vorfeld keinen Zweifel am Sieg seiner Mannschaft, solange seine Spielerinnen gute Stimmung und Selbstvertrauen auf dem Spielfeld zeigten. Die Mannschaft startete sofort gut ins erste Spiel und ging mit 5:0 in Führung. Dieser anfängliche Vorsprung konnte bis zum Satzende mitgenommen werden (25:20). Auch der zweite Durchgang begann mit einem deutlichen 6:1-Vorsprung. Mitte des Satzes stand es bereits 14:3 für die LRV-Damen. Dabei brachte Coach Martin Wagner auch die Jugendspielerinnen der Damen IV, Hannah Grimm als Außenangreiferin und Isabel Wildner als Zuspielerin, die sich beweisen konnten. Der Satz ging mit 25:14 deutlich an die Gastgeberinnen.

Der dritte Satz war sogar noch klarer: Mit 25:11 machten die Lechrain Volleys mit dem Schlusslicht der Landesliga kurzen Prozess. Der erste 3:0-Sieg in dieser Saison war unter Dach und Fach. „Wichtig war, dass wir unser Spiel durchgezogen haben“, betonte Libera Christina Degle, die ihr Team nach einer krankheitsbedingten Pause wieder unterstützen konnte.

Schwabing leistet viel mehr Widerstand

Heiß her ging es dann im zweiten Spiel gegen die FTM Schwabing II. Die Serie aus dem ersten Spiel wurde zwar zuerst fortgesetzt und der erste Satz mit 25:18 gewonnen, doch so ging es nicht weiter. Im zweiten Satz lagen die LRV zunächst auch drei Punkte vorne, dann allerdings wurde die FTM stärker. Gegen Ende setzten sich die Münchnerinnen durch und gewannen den Satz mit 25:20. In Satz drei gingen die Gastgeberinnen wieder schnell in Führung. Durch variable Angriffe, vor allem über Außenangreiferin Julia Drespling, und dank der Aufschlagserie von Romana Kohlhund wurde der Gegner ordentlich unter Druck gesetzt. Gegen Ende des Satzes wurde es spannend, und Schwabing kam noch mal ran. Der Satz ging letztendlich dank eines wichtigen Punktes durch Mittelangreiferin und Kapitänin Barbara Reisacher mit 25:23 an die Lechrain Volleys.

In Satz vier hinkten die LRV von Anfang an einem deutlichen 2:9-Rückstand hinterher. Dank Kampfgeist und lautstarker Unterstützung der Zuschauer holten sie Punkt für Punkt auf und glichen zum 21:21 aus. Schwabing hatte hier allerdings den längeren Atem und sicherte sich den Satzgewinn mit 25:22. Auch der fünfte Satz war von beiden Seiten heiß umkämpft, ging letztendlich aber mit 15:11 an die Lechrain Volleys.

In der Tabelle einen Platz gutgemacht

Mit diesen zwei Siegen schieben sich die Damen I in der Landesligatabelle einen Platz nach oben auf den siebten Rang. Doch vor allem setzten die LRV-Damen mit dem erfolgreichen Heimspieltag ein klares Zeichen: „Wir sind noch da“, fasste es Zuspielerin Romana Kohlhund zusammen. Mit der Mannschaft ist also auf jeden Fall noch zu rechnen. Für das Selbstvertrauen waren diese zwei Siege immens wichtig. An diesen Erfolg soll nach einer kurzen Trainingspause über Weihnachten im nächsten Jahr unbedingt angeknüpft werden. Als nächster Gegner steht am 11. Januar der aktuelle Tabellenführer Eichenauer SV an. (lt)