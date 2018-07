vor 20 Min.

Die Eiszeit beginnt am 1. September Lokalsport

Am 1. September schnüren die Spieler der Landsberg Riverkings wieder die Schlittschuhe zu ihrem ersten Testspiel in Peiting. Das erste Heimspiel findet gleich am 2. September statt, dann ist der Oberligist Lindau zu Gast.

Die Landsberg Riverkings haben hochkarätige Gegner für die Testspiele gefunden. Im Kader können sich die Fans auf einen weiteren früheren Landsberger freuen.

Von Margit Messelhäuser

Der Punktspielplan für die Eishockey-Bayernliga ist noch nicht veröffentlicht, aber die Testspieltermine der Landsberg Riverkings können sich die Fans bereits notieren: In Peiting beginnt am 1. September die Vorbereitungsphase für Trainer Randy Neal und sein Team. Am Sonntag, 2. September, geht es mit dem Test gegen den Oberligisten EV Lindau zu Hause gleich weiter (Beginn 18.30 Uhr).

Drei Oberligisten, einen Bayernligisten und den Nachbarn aus Buchloe, der in die Landesliga musste, haben die Landsberger in diesem Jahr in der Vorbereitung als Gegner ausgesucht. „Es war der Wunsch von Trainer Randy Neal, dass wir nach Möglichkeit gegen höherklassige Teams spielen“, sagt Frank Kurz, der Präsident des HC Landsberg.

Zwei Spieler für die Abwehr

Der auch weitere Personalien bekannt geben kann: Vom ESV Buchloe wechselt mit Maximilian Raß ein weiterer waschechter Landsberger zu den Riverkings. Der 25-jährige Verteidiger durchlief beim damaligen EV Landsberg alle Nachwuchsmannschaften und lief auch für den SC Riessersee in der DNL auf. Anschließend sammelte er im Erwachsenenbereich reichlich Bayernligaerfahrung in Schongau und Buchloe.

„Mit Max konnten wir einen stabilen und inzwischen schon mit einiger Erfahrung ausgestatteten Bayernligaverteidiger verpflichten“, sagt Kurz. „Er ist Landsberger und passt deshalb nicht nur spielerisch und menschlich absolut in unser Konzept.“

Den Vertrag verlängert haben die Landsberger mit Robin Maag. Der 22-jährige Verteidiger geht bereits in seine fünfte Saison für den HCL. Robin Maag bringe „viel körperliche Präsenz in unser Spiel. Er hat sich vor allem in der zweiten Saisonhälfte gut weiterentwickelt. Mit 22 Jahren ist er für einen Verteidiger immer noch sehr jung. Wir freuen uns sehr, mit ihm die nächsten Schritte in seiner Karriere zu gehen und versprechen uns in der neuen Saison viel von ihm“, so der HCL-Präsident.

Gute Nachrichten für die Zuschauer

Gute Nachrichten hat Kurz auch für die Zuschauer: „Die Eintrittspreise für die Sitz- und Stehplätze bleiben stabil.“ Auch in der Führungsstruktur des Vereins habe man das gewünschte Ziel erreicht, denn inzwischen konnten alle Ressortleiterposten, die den jeweiligen Vizepräsidenten unterstellt sind, besetzt werden.

Erneut eine Änderung wird es in Sachen Sommerfest bei den Riverkings geben: Anlässlich des 10-jährigen Bestehens soll diesmal nicht am Eisstadion gefeiert werden, sondern in der Stadtmitte. „Unser erstes Sommerfest haben wir auf dem Infanterieplatz gefeiert“, sagt Joachim Simon, für die Pressearbeit beim HCL zuständig. Deshalb wolle man auch in diesem Jahr wieder in die Stadt gehen.

Einige Dinge seien noch abzuklären, aber der Termin steht: Am 1. September wird in Landsberg gefeiert. „Wir wollen unser Jubiläumsjahr mit einer besonderen Aktion starten“, sagt Simon.

Doch nicht nur beim Sommerfest soll das Jubiläum für die Eishockey-Fans spürbar werden, auch im Laufe der Saison „wird es noch Aktionen geben“, verspricht Simon.

Die Testspieltermine

Samstag, 1. September: EC Peiting - HC Landsberg (Uhrzeit steht noch nicht fest)

Sonntag, 2. September: HC Landsberg - EV Lindau (18.30h)

Freitag, 7. September: HC Landsberg - ESC Kempten (10h)

Freitag, 14. September: ERC Bulls Sonthofen - HC Landsberg (20h)

Sonntag, 16. September: HC Landsberg - EC Peiting (17h)

Freitag, 21. September: HC Landsberg - ECDC Memmingen (20h)

Sonntag, 23. September: ECDC Memmingen - HC Landsberg (18.30h)

Sonntag, 30. September: ESV Buchloe - HC Landsberg (18h)

