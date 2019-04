vor 39 Min.

Die FT Jahn Landsberg geht als Favorit ins Stadtderby

Trainer Armin Sanktjohanser hat in der Winterpause den FT Jahn übernommen.

Im Spiel der Woche spielt die FT Jahn am heutigen Samstag auf die Reserve des TSV Landsberg. Das Hinspiel war eine einseitige Angelegenheit.

Es ist Derbyzeit in Landsberg. In der Kreisliga 2 treffen heute im Spiel der Woche der TSV Landsberg II (elf Punkte) und die FT Jahn Landsberg (29) ab 16 Uhr aufeinander. Für die Reserve des TSV ist die Begegnung quasi der letzte Strohhalm, um den Sprung auf den Relegationsplatz doch noch zu schaffen. Aber selbst mit einem Sieg wäre dieses Ziel noch in weiter Ferne. Bei noch sechs ausstehenden Partien hat der TSV Landsberg II bereits 14 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Doch auch beim Gegner lief es zuletzt nicht. Nach zwei Niederlagen sind es nur noch drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrelegationsplatz.

Bislang nur drei Saisonsiege

Bisher konnte die von Jürgen Piotrowski trainierte TSV Landsberg II lediglich drei Saisonsiege einfahren. Darunter waren aber Erfolge gegen die Spitzenmannschaften aus Peiting und Aich (je 35). „Man sieht, was möglich wäre, wenn man konstant arbeiten könnte“, so der 67-Jährige, der die Mannschaft nach dem Aufstieg im Sommer 2018 übernommen hat. „Mit einer Zweiten Mannschaft hängst Du immer am Tropf der Ersten und man weiß oft erst kurz vor dem Anpfiff wer zur Verfügung steht.“ Deswegen macht Piotrowski, der im Besitz der B-Lizenz ist, den Verantwortlichen der Ersten Mannschaft aber keine Vorwürfe. „Die haben über die gesamte Saison durch die vielen Verletzten selber Probleme. Das hat man auch gegen Wolfratshausen wieder gesehen. Da saß eigentlich nur ein Auswechselspieler auf der Bank.“

Der Glaube an den Klassenerhalt fehlt

Der Klassenerhalt sei unrealistisch, so der Trainer und sagt, dass seine Akkus im Moment auch leer seien. Dennoch freut er sich auf den heutigen Gegner Jahn Landsberg, den er in früheren Jahren schon selber zweimal trainiert hat und sagt: „Wir wollen die Saison sauber zu Ende spielen und Spaß haben. Dann sehen wir wie es weiter geht.“

Furios startete die FT Jahn Landsberg nach der Winterpause. Unter Armin Sanktjohanser, der im Februar Nachfolger von Dominik Piotrowski wurde, und vorher Spieler bei Jahn war, holten die FT in vier Spielen zehn Punkte. Und man konnte deshalb den Blick nach oben richten. Doch über das Osterwochenende folgten in der ausgeglichenen Liga zwei Niederlagen. „Wir brauchen noch drei Siege, um sicher drin zu bleiben“, gibt der 28-jährige Jahn-Coach deshalb das Ziel für seine Mannschaft vor.

Verlieren ist verboten

Die bisherigen Ergebnisse ordnet Sanktjohanser, der bei Jahn das Fußballspielen gelernt hat, wie folgt ein. „Da waren am Anfang ein paar glückliche Punkte dabei. Die beiden Niederlagen waren aber genauso unglücklich.“ Mit der Trainingsbeteiligung ist der wohnhafte Kauferinger sehr zufrieden, doch auch er hat eine lange Verletztenliste zu beklagen. Dem heutigen Spiel sieht er mit gemischten Gefühlen entgegen. „Zum Einen weiß man ja nie so genau wer aufläuft und die 0:10 Niederlage im Hinspiel haben sie bestimmt auch noch nicht vergessen.“

Einen Tipp wollte er nicht abgeben, meinte allerdings mit einem Augenzwinkern, „verlieren verboten“. (mube)

