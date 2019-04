vor 26 Min.

Die Footballer bekommen Verstärkung aus den USA

Die Landsberger Footballer starten in wenigen Wochen in die neue Regionalligasaison und haben einige Neuzugänge.

Für den Landsberg X-Press wird es bald ernst: Anfang Mai startet die neue Regionalligasaison. Dann sind auch einige neue Gesichter dabei.

Von Margit Messelhäuser

Knapp vier Wochen haben die Footballer des Landsberg X-Press noch, dann starten sie in München in die Regionalligasaison. Bis das „Ei“ allerdings auch in Landsberg wieder fliegen wird, dauert es noch ein bisschen. Wie berichtet, wurde das Hauptfeld im Sportzentrum saniert, erst Ende Mai sollte der Rasen wieder soweit sein: Am 25. Mai jedenfalls findet das erste Heimspiel gegen Passau statt.

Fast komplett ist auch der Kader der X-Men. Bereits seit einigen Wochen ist Marice Sutton in Landsberg. Der 27-jährige US-Amerikaner spielt damit bereits die dritte Saison für den X-Press, wird Cheftrainer Jan Radewald aber auch beim Training unterstützen.

Ein Spiel muss verlegt werden

Für die Defense haben die Verantwortlichen des X-Press den 23-jährigen Michael DeLeon aus Louisville verpflichtet. Der 1,80 Meter große und 94 Kilogramm schwere Linebaker war einer der Wunschkandidaten von Radewald. Und noch zwei Mal schlugen die Landsberger auf dem Spielermarkt in Übersee zu: Mit Chazz Middlebrook kommt ein weiterer Runningback, Jonathan Kloosterman dagegen spielt als Tightend.

In den nächsten Tagen erwarten die Footballer dann noch Ronald Sears, der bereits vergangene Saison das Trikot des X-Press getragen hat. Er kann als Defense Back, aber auch als Quarterback eingesetzt werden.

Eine Spielverlegung hat es beim X-Press auch gegeben, so findet das Spiel bei den Nürnberg Rams jetzt am Sonntag, 19. Mai statt. Hier noch mal alle Spieltermine der Landsberger Footballer im Überblick:

5. Mai, 15 Uhr, München Rangers – Landsberg X-Press



12. Mai, 15 Uhr, Würzburg Panthers – Landsberg X-Press



19. Mai, 15 Uhr, Nürnberg Rams – Landsberg X-Press



25. Mai, 17 Uhr, Landsberg X-Press – Passau Pirates



1. Juni, 17 Uhr, Landsberg X-Press – Fursty Razorbacks



15. Juni, 17 Uhr, Landsberg X-Press – Würzburg Panthers



23. Juni, 16 Uhr, Fursty Razorbacks – Landsberg X-Press



6. Juli, 17 Uhr, Landsberg X-Press – Munich Cowboys



27. Juli, 17 Uhr, Landsberg X-Press – Nürnberg Rams



3. August, 16 Uhr, Burghausen Cursaders – Landsberg X-Press.



