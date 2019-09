vor 53 Min.

Die Fußball-Damen des MTV Dießen werden ausgebremst

Die Fußballerinnen können beim Auftakt in die Landesliga den Heimvorteil nicht nutzen. In der Defensive gibt es für Trainer Nico Weis noch einiges zu tun.

Die Fußballerinnen des MTV Dießen verpassten einen erfolgreichen Auftakt in die neue Landesliga-Saison. Mit 1:3 musste sich das Team von Trainer Nico Weis zu Hause dem FV Obereichstätt geschlagen geben.

Dießen beginnt druckvoll

Die Dießenerinnen begannen druckvoll und kontrollierten die Anfangsphase, die großen Torchancen blieben zunächst aber aus. Nach einer Viertelstunde kamen die Gäste besser ins Spiel und deckten mit gefährlichen Kontern immer wieder Schwächen in der MTV-Abwehr auf. Im Anschluss an einen Eckball brachte Barbara Eichhorn den FV Obereichstätt in Führung. Kristina Spitzer hatte fast im Gegenzug die Chance zum Ausgleich, kam jedoch vor der Gästetorfrau ins Straucheln und verzog.

Die Gäste blieben stets gefährlich und hatten zwei weitere gute Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen. Auf Dießener Seite war es erneut Spitzer, die einen Ball aus aussichtsreicher Position über das Tor setzte. Kurz vor der Pause folgte der bester Angriff der Heimelf. Andrea Bichler setzte sich über halb-rechts durch und scheiterte bei ihrem Abschluss an der Querlatte.

Die Halbzeitansprache zeigt Wirkung

Die Halbzeitansprache von Trainer Nico Weis trug Früchte, Dießen startete wach und aktiver in die zweite Hälfte. Erste gute Chancen konnte Obereichstätts Defensive klären, nach 53 Minuten flankte Bichler auf Kapitän Maria Breitenberger, die per Kopf zum verdienten 1:1-Ausgleich traf.

Der MTV hatte nun seine stärkste Phase, im Strafraum der Gäste brannte es lichterloh. Wieder fand eine Flanke von Bichler Maria Breitenberger, diesmal konnten die Gäste den Kopfball verteidigen. Die nächste Großchance hatte Andrea Bichler selbst, doch Obereichstätt blockte zweimal.

Ein Konter bringt die Vorentscheidung

Nur zwei Minuten später bediente Zoé Klein mit einem langen Ball Kristina Spitzer – wieder warf sich eine Verteidigerin in die Schussbahn. Mitten in der Dießener Drangphase zeigte Obereichstätt seine ganze Klasse und setze einen brillanten Konter, den Katharina Schneider nach gut einer Stunde zum erneuten Führungstreffer abschloss.

Der MTV warf sichtlich geschockt alles nach vorne und kam nochmals zu guten Chancen, wurde aber 20 Minuten vor Schluss erneut ausgekontert und Ines Wenninger stellte auf den 3:1-Endstand.

In der Schlussviertelstunde schienen die MTV Damen mit den Kräften am Ende, der Anschlusstreffer wollte nicht mehr fallen. Am Ende musste sich die Weis-Truppe zum Auftakt in die Punktrunde mit 1:3 geschlagen geben. (lt)

MTV: Kaden, Bauer, Stemmer, Eigler (88. Echter), Haydn (66. Baur), Gauger (60. Lehner), Breitenberger, Klein, Wild, Bichler, Spitzer

