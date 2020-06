vor 20 Min.

Die Fußballer des VfL Kaufering gibt es jetzt als Sticker

Die Fußball-Abteilung des VfL Kaufering hat eine Sammelaktion gestartet. Nicht nur die Spieler der Bezirksliga-Mannschaft gehören in das Album.

Ein Sticker mit dem eigenen Abbild, der Verein in einem individuellen Sammelalbum verewigt: Was sonst nur für die „großen Stars“ gilt, wird für die Mitglieder vom VfL Kaufering derzeit Realität. Vor Kurzem startete exklusiv im Edeka Wild der Verkauf der vereinseigenen Alben. So kann sich jedes Vereinsmitglied beim Einkauf seine Teamkollegen als Sticker nach Hause holen, wenn man sich derzeit schon nicht live in Action erleben kann. Darüber hinaus unterstützt man mit jedem Album-Kauf den Verein auch finanziell in dieser nicht einfachen Phase: Jeweils zwei Euro fließen direkt in die Klubkasse.

Online wird getauscht

Umgesetzt wird die Aktion, die in den speziellen Corona-Zeiten vor allem für Action, Spaß und Freu(n)de in den eigenen vier Wänden sorgen soll, mit dem Berliner Start-up „Stickerstars“. Damit auch das Tauschgeschäft ohne direkten Kontakt nicht ins Stocken gerät, wird eigens für den Verein eine Online-Tauschbörse eingerichtet.

„Mit der Realisierung dieses einzigartigen Projektes unterstützt jedes Album unsere Vereinskasse. Somit können wir zukünftig weitere Projekte schneller und einfacher umsetzen“, schreibt der VfL im Vorwort des Sticker-Albums.

Zehn Wochen läuft die Aktion

253 verschiedene Sticker von Sportlern, Trainern und weiteren Mitgliedern sind für zehn Wochen in recycelbaren Sticker-Tütchen zu ergattern. Ebenso gibt’s die individuell kreierten Sammelhefte im Vereinslook exklusiv im Edeka Wild, der das Projekt ermöglicht hat. (lt)

