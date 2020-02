Die Landsberger Billardspieler haben eine neue Heimat

Plus Die Billardabteilung des TSV Landsberg musste zuletzt in Buchloe trainieren und spielen. Jetzt gibt es in Landsberg eine neue Spielstätte und dort wartet noch eine weitere Attraktion.

Die Billard- und Snookerspieler des TSV Landsberg haben eine neue Heimat: Vor Kurzem hat in der Weilheimer Straße in Landsberg „Josis Lounge“ eröffnet. Nach einer langen Durststrecke können die TSV-Billard-Teams nun ihre Heimwettkämpfe wieder in Landsberg austragen. Dabei ist das neue „Vereinslokal“ mit einer großen Aufgabe für die Ballkünstler verbunden.

Dass die Freude bei Andreas Steinkohl, dem Billard-Abteilungsleiter, groß ist, ist klar. „Wir haben bislang unsere Heimspiele immer in Buchloe austragen müssen“, erzählt er. Auch fürs Training musste man immer in die Nachbarstadt – das hat jetzt ein Ende. „Und damit können wir auch mit der Mitgliederwerbung beginnen“, sagt Steinkohl.

Seit fast 30 Jahren gibt es den Kugelsport in Landsberg

Der Billardsport hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich. 1993 gegründet, schaffte es die Snookermannschaft des Billardclubs Landsberg sogar bis in die 1. Bundesliga. Dort belegte der damalige BC Landsberg 2010 sogar den zweiten Platz, doch danach zog man sich aus der Bundesliga zurück. Komplett abmelden musste man die Snookermannschaft 2014. Das war auch das Schicksalsjahr des Vereins. Denn mit der Schließung des „Bella Billard“ im Osten der Stadt fehlte die Trainings- und Wettkampfstätte. „Wir haben damals noch als Verein versucht, eine neue Lokalität zu finden, aber das war natürlich schwierig“, blickt Steinkohl zurück.

Im Jahr 2018 löste sich der Verein auf und schloss sich als Abteilung dem TSV Landsberg an. Von den ehemals über 100 Mitgliedern sind noch gut 25 übrig. Doch jetzt kann die Abteilung wieder wachsen – und muss es sogar. „Als wir beim TSV als Abteilung aufgenommen wurden, war es erklärtes Ziel, dass wir auch Darts mit anbieten“, sagt Steinkohl.

Die Billardspieler brachten es deutschlandweit recht weit

Abgeneigt ist er keineswegs, aber diese Bedingung stellt die Pool- und Snooker-Spezialisten doch vor einige Probleme. „In diesem Bereich sind wir noch ein unbeschriebenes Blatt“, räumt Andreas Steinkohl ein. Trotzdem will man möglichst bald auch mit einem richtigen Darts-training beginnen. „Hier haben wir die Möglichkeit, sowohl Steel-Darts als auch E-Darts anzubieten“, zeigt er auf die entsprechenden Geräte. Der einzige Unterschied: Steel-Darts wird mit Pfeilen, deren Spitzen aus Metall sind, gespielt, bei E-Darts sind die Spitzen aus Plastik.

Bild: Julian Leitenstorfer Photographie

Wie die Ligenstruktur bei den beiden Darts-Disziplinen ist, da muss er sich noch kundig machen. „Steel-Darts kennt man aus dem Fernsehen, beim E-Darts gibt es meines Wissens auch Mannschaftswettkämpfe.“ Einige Hobbyteams habe er bereits angesprochen, doch als eine Vereinsmitgliedschaft zur Sprache gekommen war, sei das Interesse schnell gesunken. Anders jedoch könne das „Josis“ nicht unter den gegebenen Vereinbarungen genutzt werden.

Die erste Mannschaft will in die Landesliga aufsteigen

Und der Betreiber Alexander Keist sei der Abteilung extrem entgegengekommen, betont Steinkohl. „Er hat sich von Anfang an mit uns in Verbindung gesetzt und ist auf unsere Wünsche super eingegangen.“ So stehen den Billardspielern vier Pooltische zur Verfügung und zwei für Snooker. „Das ist optimal“, freut sich Steinkohl. Jetzt will man natürlich auch Snooker wieder zum Leben erwecken. Im Pool-Bereich hat die Abteilung aktuell drei Mannschaften im Spielbetrieb. Die erste steht in der Bezirksliga ungeschlagen auf Platz eins und hat den Aufstieg in die Landesliga im Visier. Die zweite steht auf Platz drei in der Bezirksliga und die dritte belegt Rang vier in der Kreisklasse.

Interessenten können sich beim Training, das immer dienstags und donnerstags ab 19 Uhr stattfindet, ein Bild machen. Das, so Steinkohl, gelte natürlich auch für die Darts-Interessenten. Auch ein „Tag der offenen Tür“ ist geplant und auf einen Termin freut man sich schon ganz besonders: Am 8. Februar steht ein Heimspiel der zweiten Mannschaft an – dann nach Jahren erstmals wieder in Landsberg.