Die Lechrain Volleys behalten im Kellerduell die Nerven

Plus Die Damenmannschaft der Lechrain Volleys holt im Kellerduell der Landesliga drei wichtige Punkte. Jetzt kann man den Klassenerhalt noch aus eigener Kraft schaffen.

Nach dem letzten Ball gegen den MTV Ingolstadt hörte man Spielerinnen und Funktionären förmlich den großen Stein vom Herzen fallen. Mit 3:1 holte die Damenmannschaft der Lechrain Volleys den wichtigen Sieg im Kellerduell der Landesliga Süd-West. Damit wahrt sie sich die Chance auf den Klassenerhalt. Noch wichtiger war der Sieg, da im zweiten Spiel gegen den TSV TB München nichts zu holen war.

Die Schanzer Volleys aus Ingolstadt waren der erste Gegner am Heimspieltag der Lechrain Volleys. Bereits vorher war klar, dass dies ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel wird. Die Heimmannschaft musste gewinnen, und zwar ohne Tiebreak, um alle drei Punkte zu holen. Sonst drohte man weiter in den Tabellenkeller abzurutschen. Dementsprechend hoch war die Spannung.

Katastrophaler erster Satz

Und die Nervosität zeigte sich im ersten Satz: Nichts ging bei den Lechrain Volleys zusammen und mit 15:25 kassierte man einen Dämpfer. Dann allerdings sahen die Fans ein komplett ausgewechseltes Team – nun nahmen die LRV-Damen das Spiel in die Hand, zeigten das nötige Selbstbewusstsein und den erforderlichen Spielwitz: Der 25:17-Erfolg, der den 1:1-Satzausgleich brachte, war hoch verdient.

Die Annahme um Libera Christina Degle stand weiterhin gut, und das Zusammenspiel zwischen Zuspiel und Angreiferinnen funktionierte immer besser. Sobald Trainer Martin Wagner eine kleine Schwächephase ausmachte, nahm er rechtzeitig seine Auszeit und fand die passenden Worte, um die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. So ging auch der dritte Satz mit 25:20 deutlich an sein Team. Im vierten Durchgang lagen die Lechrainerinnen zunächst ein paar Punkte zurück, zogen dann aber in der entscheidenden Phase durch neun erfolgreiche Aufschläge von Neuzugang Nele Großfeld sowie zwei Zuspielertricks von Romana Kohlhund von 7:8 auf 17:9 davon.

Es wird doch noch mal spannend

Zwar wurde es gegen Ende des Satzes noch einmal kurz spannend, aber schlussendlich machte Routinier Nadja Schmitz nach einem langen Ballwechsel mit einem gezielten Ball den Sack zu. Mit 25:23 ging auch dieser Satz an die Lechrain Volleys und damit hatte man die wichtigen drei Punkte geholt. „Damit haben wir uns nun alle Chancen offengehalten, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen“, schaut Trainer Martin Wagner optimistisch in die Zukunft. Die LRV-Damen bleiben auf Platz sieben in der Tabelle, der die Relegation bedeutet. Der Rückstand zu Rang sechs beträgt vier Punkte, allerdings haben die Lechrain Volleys ein Spiel weniger ausgetragen als die zweite Mannschaft von Schwabing, die derzeit auf diesem Platz steht.

Diese Befreiung merkte man seinem Team im zweiten Spiel zunächst an: In den Sätzen eins und zwei lag man bis zur Satzmitte gleichauf mit dem Tabellenzweiten TSV TB München. Dann aber zogen die Gäste beide Male weg und siegten mit 25:17 und 25:20. Im dritten Satz war die Luft raus und man überließ den Münchner mit 13:25 den klaren Sieg. Dennoch waren Trainer und Team insgesamt zufrieden. (lt)

Lechrain Volleys: Balkow, Böck, Degle, Drespling, Freudling, Großfeld, Huber, Kohlhund, Reisacher, Schmitz, Theinschnack.