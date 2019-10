vor 38 Min.

Die Pflicht erledigt

Denklingen und Penzing lassen nichts anbrennen

Die Kreisliga 2 wird weiter von einem Landkreis-Duo angeführt. Während Denklingen und Penzing ihre Pflichtaufgaben erfüllten, bot Jahn auch diesmal wieder Torspektakel. Einen ganz wichtigen Sieg kann auch der FC Weil verbuchen: Nach dem 4:4 am Feiertag gegen Jahn Landsberg gab es jetzt den zweiten Sieg.

Hoch verdient war der Sieg für Denklingen gegen Eichenau. Einzig nach dem Anschlusstreffer durch einen Freistoß war der VfL kurz etwas aus dem Spiel, und Keeper Seifert rettete sein Team vor dem Ausgleich. Doch insgesamt hätte der Sieg für Denklingen noch viel höher ausfallen können. Trainer Markus Ansorge war mit der Leistung seiner Mannschaft gegen extrem defensiv eingestellte Gäste jedenfalls sehr zufrieden. „Wir haben den Gegner gut laufen lassen“, sagt Ansorge, nur die Chancenverwertung habe etwas zu wünschen übrig gelassen.

Bedeutend schwerer tat sich der FCPenzing gegen das Schlusslicht Oberweikertshofen. Erst zehn Minuten vor Schluss fiel der wichtige Siegtreffer, ansonsten hätte die Mannschaft von Jürgen Lugmair gegenüber dem Spitzenreiter Denklingen weiter Boden verloren.

Was für die Zuschauer ganz schön ist, kostet Armin Sanktjohanser, dem Trainer der FT Jahn Landsberg, enorm Nerven: Nach dem 4:4 am Donnerstag gegen Weil, gab es gegen den SC FFB wieder ein 4:4. Allerdings kennt Sanktjohanser den Grund dafür, warum es derzeit nicht recht läuft: „Ich habe nur zwölf Spieler im Kader, zwei davon sind Verteidiger. Und wenn jemand ein Leben lang Stürmer spielt, und jetzt plötzlich in die Abwehr muss, passieren eben auch Fehler.“ Immerhin kommen nächste Woche wieder zwei, drei Spieler zurück, sodass sich die Sorgen etwas verkleinern sollten. Und bei allen Problemen: Die Jahnler zeigten nach dem 1:3-Rückstand zur Pause eine tolle Moral und hätten am Ende sogar noch gewinnen können.

Beim FC Weil scheint der Bann gebrochen: Nach acht sieglosen Partien konnte das Team gegen Aich wieder dreifach punkten und den Anschluss ans Mittelfeld herstellen. Diesmal gewann der Gastgeber die wichtigen Zweikämpfe und ging deshalb auch verdient in Führung. Etwas Glück hatte die Heimelf, als Aich nach einer halben Stunde einen umstrittenen Elfmeter vergab. In der 80. Minute wurde die Partie wegen einer Verletzung des Weilers Schneider 15 Minuten unterbrochen. Der Anschlusstreffer für Aich kam zu spät. (man/rr/ars/lt)

Denklingen - Eichenau 3:1; 1:0 S. Ried (46.), 2:0 S. Ried (57.), 2:1 Schliszio (62.), 3:1 T. Ried (85.)

O’weik. II - Penzing 1:2; 0:1 Adam (29.), 1:1 Brkic (71.), 1:2 Adam (81.)

Jahn LL - SC FFB 4:4; 0:1 Ojo (13.), 1:1 Dillinger (19.), 1:2 Sow (28.), 1:3 Ojo (44.), 2:3 Wilhelm (47.9, 2:4 Wesinger (48.), 3:4 Dillinger (65.), 4:4 Mätz (76./FE)

Weil - Aich 2:1; 1:0 C. Reisacher (8.), 2:0 Greinwald (49.), 2:1 Friedrich (90+18)

