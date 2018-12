18:41 Uhr

Die Pflichtaufgabe souverän gemeistert Lokalsport

Die Landsberger Basketballer bleiben in der Bayernliga an der Spitzengruppe dran. Beim Vorletzten Grünwald kommt nur im letzten Viertel noch mal Spannung auf.

Von Margit Messelhäuser

Es ist ja so eine Sache mit den Pflichtaufgaben, die können schnell mal zum Stolperstein werden. Nicht für die Landsberger Basketballer. Beim Vorletzten der Bayernliga, dem TSV Grünwald, setzte sich das Team Heimerer Schulen mit 76:70 durch. Auch wenn das Endergebnis knapp klingen mag, die Landsberger hatten die Partie klar im Griff und hätten auch zum Schluss, wenn nötig noch mal zulegen können.

Vorsprung ausgebaut

Der Start in dieses Spiel ist der Mannschaft von Trainer Ryan Broker sehr gut gelungen, denn schon nach dem ersten Viertel führte sie mit 25:13. Bis zur Pause wurde der Vorsprung sogar noch ausgebaut (41:25). Allerdings durften die Gastgeber nicht unterschätzt werden, denn mit Florian Pöppl besitzen sie einen gefährlichen Werfer von der 3-Punkte-Linie, der auch fünf Dreier verwandelte. Mit insgesamt 23 Punkten war er auch bester Scorer im Spiel, sogar besser als Landsbergs Sharif Hudson (19).

Wirklich zur Entfaltung kommen ließen die Landsberger die Leistungsträger der Gastgeber aber nicht. Auch nach der Pause hielt man den Vorsprung und ging mit der 59:41-Führung in ein vermeintlich leichtes letztes Viertel. Sechs Minuten lang war es auch so, doch dann saß plötzlich jeder Wurf der Grünwalder, und bei Landsberg ging nichts mehr rein. Aber man behielt die Nerven und holte sich mit dem 76:70 auch die Punkte. Sehr erfreulich auf Landsberger Seite war die Punkteverteilung. Hinter Topscorer Sharif Hudson taucht gleich Paul Brakel auf, der zuletzt bereits ansteigende Form bewiesen hat und mit 13 Punkten zweitbester HSB-Scorer war.

Einen Platz gutgemacht

In der Tabelle haben die Landsberger einen Platz gutgemacht, sie sind an Staffelsee vorbeigezogen. Auch wenn dem Team Heimerer vier Punkt auf die drei Führenden fehlen, zum einen müssen Broker und seine Mannschaft am Faschingswochenende noch das Heimspiel gegen Memmingen nachholen, zum anderen gibt es mit den Top-Teams ja noch das Wiedersehen, und das findet in Landsberg statt. Auch wenn die erste Mannschaft jetzt in die Weihnachtspause geht – am Samstag, 12. Januar, steht gegen Wasserburg das erste Spiel im neuen Jahr an, und daher wird trainiert. Und ein ganz besonderes Training bieten die Landsberger am Freitag, 28. Dezember an. Rob King, Stiefvater von Ryan Broker und ehemaliger NBA-Profi, lädt zusammen mit Ryan Broker die Mannschaften und Spieler aus dem Landkreis ein. Anmelden kann man sich dafür noch auf der Homepage der DJK oder unter event@djk-landsberg.de

HSB Landsberg: Hudson (19), P. Brakel (13), Gatza (9), Siegwardt (9), N. Brakel (8), Klocker (7), Dressler (4), Hornung (3), Geiger (2), Broker (2), De Salas Valdez, Teichner.

