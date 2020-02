29.02.2020

Die Red Hocks müssen jetzt die gute Form bestätigen

Diesmal sind die Kauferinger beim punktgleichen Tabellennachbarn zu Gast. Einige Spieler fehlen aber

Nach dem Überraschungssieg am vergangenen Wochenende über den Rekordmeister aus Weißenfels, sind die Red Hocks endgültig zurück im Kampf um die Play-off-Plätze. Aber die Kauferinger müssen nachlegen – am besten am heutigen Samstag in Wernigerode. Beginn ist um 18 Uhr.

Drei Spiele stehen noch aus, und vier Punkte beträgt der Rückstand auf Platz sechs, der die Play-offs bedeutet. Diesen belegen im Moment die Piranhhas Hamburg, bei denen die Roten am letzten Hauptrundenspieltag gastieren. Doch um ein mögliches Endspiel im Kampf um Platz sechs zu erzwingen, müssen die Kauferinger die beiden zuvor noch anstehenden Spiele gewinnen. Eingeläutet wird die entscheidende Phase mit dem Gastspiel bei den Red Devils Wernigerode.

Die Harzer durchlebten – ähnlich wie die Kauferinger – einen eher durchwachsenen Saisonstart. Zum Abschluss der Hinrunde rangierten die Teufel auf dem neunten Tabellenplatz. Eine eher ungewohnte Situation für die Mannschaft, die in den vergangenen Jahren stets das Play-off-Halbfinale erreicht hatte. Doch seit dem Jahreswechsel zeigt die Formkurve der Harzer deutlich nach oben. Aktuell liegt Wernigerode – punktgleich mit Kaufering (15) – einen Platz besser, nämlich auf Rang sieben. Nur wegen des besseren Torverhältnisses stehen die Teufel vor den Kauferingern. Interessant ist auch die Entwicklung, die Wernigerode genommen hat. Setzte man in der Vergangenheit stets auf volle Offensivpower aus Finnland, sind es aktuell die eigenen Nachwuchstalente, die das Vertrauen bekommen. Und dies trägt den Ergebnissen zufolge nun auch Früchte. Dementsprechend werden am Samstag zwei junge unbekümmerte Teams aufeinandertreffen, die aktuell mit viel Selbstbewusstsein auftreten.

„Es wird ein sehr schweres Spiel für uns werden. Wir müssen es auf jeden Fall vermeiden, in Rückstand zu geraten. Wernigerode spielt meist sehr geduldig nach vorne. Und wenn die Teufel eine Führung im Rücken haben, warten sie, bis der Gegner ungeduldig wird und höher anläuft. Dann nutzen sie die sich dadurch ergebenden Räume“, so Kauferings Headcoach Markus Heinzelmann. Dies mussten die Red Hocks auch im Hinspiel erleben, als man bis zur 53. Spielminute fast ausschließlich einem Rückstand hinterherlief und Wernigerode stets bemüht war, das Tempo herauszunehmen, um so selbst dem Spiel den Stempel aufzudrücken.

Um die drei Punkte aus dem Harz zu entführen, wird es für die Mannschaft um Kapitän Marco Tobisch darauf ankommen, vor allem in der Abwehr die Intensität in den Zweikämpfen, welche die Red Hocks in den vergangenen Wochen gezeigt haben, zu behalten. Gleichzeitig gilt es, das wiedergewonnene Selbstvertrauen in der Offensive zu zeigen und entsprechend aufzutreten. Besonders die defensiven Fehler aus der Hinrunde konnte man im Kauferinger Lager abstellen, was sicherlich einer der Hauptgründe für den sportlichen Aufschwung der vergangenen Wochen ist.

Fehlen werden bei den Kauferingern Lukas Wexenberger, Daniel Falkenberger und Johannes Eckebrecht. Für Moritz Leonhardt ist die Saison zu Ende: Nach seiner Handverletzung in Holzbüttgen wurde er bereits operiert. (lt)

