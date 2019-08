vor 35 Min.

Die Red Hocks setzen wieder auf die eigene Jugend

Für das Floorball-Bundesliga-Team beginnt die heiße Phase der Vorbereitung. Im Kader sind einige neue Gesichter.

Seit mehr als zwei Monaten bereiten sich Kauferings Bundesliga-Floorballer auf die kommende Saison vor. Am Wochenende bittet das Trainerduo Markus Heinzelmann und Christoph Huber zum Trainingslager, um taktische Abläufe zu vertiefen. Besonders wichtig für knapp zwei Handvoll junger Talente, denn auch diesmal schenken die Red Hocks einigen frischen Kräften aus den eigenen Reihen das Vertrauen.

In der Regionalliga Erfahrung gesammelt

Im Training der ersten Mannschaft haben sich Christian Brücklmayr, Daniel Falkenberger, Benedikt Richardon, Martin Rieß und Niclas Schwarz – allesamt Jahrgang 2002 – bereits während der vergangenen Saison bewiesen. Teilweise wurde das mit dem einen oder anderen Einsatz belohnt. Die Trainer wollen ihnen, nun als fester Bestandteil des Teams, fortan weitere Verantwortung übertragen.

Ganz neu dabei ist Johannes Föhr (2001). Aus dem Nachwuchs des SV Amendingen stammend, stieß der Angreifer in der vergangenen Saison zu den Red Hocks und sammelte dort Erfahrung in der Regionalliga. Selbes gilt für ein weiteres Trio, das nun aufrückt: Luis Hegner (2002) sowie Raphael und Tizian Heinzelmann (2003) werden fortan ans Bundesligateam herangeführt. Brücklmayr, Schwarz und die Heinzelmann-Zwillinge sind vornehmlich für die Abwehr eingeplant; Falkenberger, Richardon, Rieß, Föhr und Hegner beleben den Angriff.

Zusätzlicher Auftrieb durch den Nationaltrainer

An Selbstbewusstsein mangelt es den jungen Wilden nicht. Neben dem Einzug ins Finale der deutschen Meisterschaft auf dem Großfeld gelang den Red Hocks im Juni der Titelgewinn auf dem Kleinfeld. „Dass die Jungs ihre Saison mit dem Titel gekrönt haben, freut mich sehr für sie“, sagt Headcoach Markus Heinzelmann. „Daran sieht man, wie viel Potenzial in ihnen steckt. Wenn sie weiter an sich arbeiten, werden wir in der kommenden Spielzeit viel Spaß an ihnen haben.“

Zwei von ihnen dürften diese Woche noch weiteren Auftrieb erhalten haben, als Nationaltrainer Thomas Berger das Aufgebot für das kommende Trainingslager der neu zu bildenden U19-Mannschaft bekannt gab. Mit dabei sein werden Benedikt Richardon und Luis Hegner. „Bis zur WM 2021 ist es noch ein weiter Weg, als Ziel ist das für die Jungs aber sicher reizvoll“, findet Nachwuchsleiter und letztjähriger U17-Trainer Rasso Schorer.

Eine Woche nach dem Trainingslager steht für die Red Hocks das erste Vorbereitungsspiel gegen die U21 der Red Devils March Höhe Altendorf aus der Schweiz an. Anschließend nehmen die Kauferinger an einem Vorbereitungsturnier in Innsbruck teil. (lt)

