vor 57 Min.

Die Riverkings sind bereit für die Punktrunde Lokalsport

Landsberg gewinnt den letzten Test in Buchloe mit 11:0. Am nächsten Wochenende startet die Eishockey-Bayernliga.

Von Margit Messelhäuser

Jetzt haben sich die Landsberg Riverkings für die Bayernliga-Punktrunde warmgeschossen: Mit 11:0 setzte sich die Mannschaft von Trainer Randy Neal gestern Abend im letzten Vorbereitungsspiel beim Nachbarn in Buchloe durch. Schon nach dem ersten Drittel war mit der 6:0-Führung die Entscheidung gefallen, im zweiten Drittel folgten vier weitere Treffer, erst im letzten Abschnitt ließen es die Landsberger ruhiger angehen und setzten nur noch ein Tor obendrauf.

Alle Vorgaben perfekt umgesetzt

Aber nicht nur wegen des Ergebnisses war Randy Neal zufrieden, sondern „weil wir so gespielt haben, wie wir uns das vorgenommen hatten“. Seine Mannschaft sei den Gastgebern in allen Belangen überlegen gewesen. Sowohl im ersten als auch zweiten Drittel habe man nur ganz kurze Phasen gehabt, in denen ein wenig die Konzentration nachgelassen habe, „aber das ist okay“, sagte der Coach.

Nur im letzten Drittel „war es ein bisschen Mischmasch, aber das ist bei einer 10:0-Führung auch verständlich“. Immerhin legten die Landsberger trotzdem noch einen Treffer drauf. Und Christoph Schedlbauer konnte in diesem Drittel auch noch einiges dazu beitragen, dass er am Ende einen Shutout feiern konnte, denn da waren die Landsberger in der Abwehr nicht mehr ganz so aufmerksam.

Sechs Torschützen

Im Gegensatz zu den ersten beiden Abschnitten: „Wir waren nah am Gegner und haben im Angriff die Scheibe sehr gut laufen lassen“, war Neal hochzufrieden. Auch die Über- und Unterzahlformationen konnten überzeugen. Je drei Tore erzielten Michael Fischer und Dejan Vogl, zwei Treffer steuerte Dennis Sturm bei, die restlichen erzielten Markus Kerber, Florian Reicheneder und Mika Reuter.

Damit haben die Landsberger in ihrem letzten Test voll überzeugt. Am kommenden Freitagabend starten die Riverkings bei Bad Kissingen in die Bayernliga (20 Uhr), zum ersten Heimspiel ist am Sonntag ab 17 Uhr dann der EV Pegnitz in Landsberg zu Gast.

