02.12.2019

Die Schützen suchen nach Vorstandsmitgliedern

Schützenmeister des Gaus Landsberg appelliert an die Mitglieder. Funktionäre und Sportler werden geehrt

Die Schützen im Gau Landsberg suchen Mitglieder für den Vorstand. Die Situation bereite ihm Kopfzerbrechen, sagte der derzeitige Erste Gauschützenmeister Peter Brich auf der Herbsttagung in Hofstetten.

Bei dem neuen Gauvorstand, der bei der Frühjahrstagung am 27. März in Epfenhausen gewählt wird, sind noch mehrere Posten vakant. Für den Ersten Gauschützenmeister – seinen Nachfolger – sei zwar ein geeigneter Kandidat in Aussicht, aber für dessen Stellvertreter herrsche bislang Fehlanzeige. Bereits jetzt seien nicht alle Posten besetzt, was erhebliche Mehrarbeit für die Vorstandsmitglieder bedeute. Immerhin gebe es einen neuen Referenten für den Bereich Pfeil und Bogen.

Bei der Tagung im Gasthaus Probst in Hofstetten gab es auch Ehrungen für verdiente Funktionäre und sehr erfolgreiche Sportler. Peter Brich hob in seinem Bericht über die sportlichen Leistungen den Aufstieg der Scheuringer Pistolenschützen in die 1. Bundesliga und den Titel des Landeskönigs Pistole für Philipp Ranzinger heraus. Beim diesjährigen Gaukönigsschießen habe sich die Teilnehmerzahl zwar wieder gebessert, aber „es gibt immer noch Luft nach oben“, so Brich.

Hofstettens Bürgermeister Benedikt Berchtold bezeichnete in seinem Grußwort die Nachwuchsarbeit als besonders wichtig. Große Anerkennung und symbolische Geschenke gab es von Sportleiter Rüdiger Stegna für den Landesschüt-zenkönig Philipp Ranzinger, das Schwiftinger Juniorinnenteam als deutschem Meister mit der Sportpistole, für Eileen Schupper als Sil-bermedaillengewinnerin im Einzel-wettbewerb Sportpistole Junioren weiblich und in Abwesenheit für Michaela Brosselt-Guggemos als bayerische Meisterin mit der Luftpistole.

Rundenwettkampfleiter Anton Echter verwies auf die Neueinführung der Bezirksliga für die Auflageschützen. Fortbildungsreferent Gilbert Daniel hat wieder einmal 15 neue Vereinsübungsleiter ausgebildet. Für den 8. und 9. Februar ist bereits der nächste Kurs geplant.

Das Silberne Protektorzeichen SKH Luitpold Prinz von Bayern ist eine besonders hohe Auszeichnung für verdiente Funktionäre. Geehrt damit wurden von Gauschützenmeister Brich diesmal Anita Krautschneider aus Reisch und Alois Buttner aus Geretshausen.

Die Gauehrennadel in Gold erhielt Jugendschatzmeisterin Alexandra Beinhofer (Egling/Windach). Die 2. Gaujugendsportleiterin Stephanie Poth (Hagenheim), der Gaujugendtrainer Walter Sanktjohanser (Schöffelding), die 2. Gausportleiterin Daniela Reize (Ludenhausen), die 2. Gaudamenleiterin Monika Riepl (Adler Hurlach) und der Pürgener Schützenmeister Thorsten Günther durften sich über die Verdienstnadel des BSSB in Anerkennung freuen. Die Damenspange des Bezirks Oberbayern erhielt Gaudamenleiterin Stephanie Trommer (Hubertus Hurlach).

Vergeben ist auch bereits die Herbsttagung 2020. Sie wird am 30. Oktober von Beuerbach ausgerichtet. (fü )

