vor 18 Min.

Die Sensation knapp verpasst

Die Landsberger (weiße Trikots) boten Jahn München lange Paroli, am Ende waren aber doch die Favoriten obenauf.

DJK Landsberg bietet Jahn München lange Paroli

Ganz knapp verpassten die Landsberger Basketballer die Sensation. Gegen den Zweiten der Bayernliga, Jahn München, hielt der Gastgeber lange nicht nur gut mit, sondern stellte die Münchner vor echte Probleme. Am Ende setzte sich aber doch die Routine der Gäste durch.

Fairerweise muss man erwähnen, dass die Münchner stark ersatzgeschwächt in Landsberg antraten. Aber auch die DJK konnte nicht in Bestbesetzung auflaufen – ausgerechnet Coach Ryan Broker konnte sein Team aus persönlichen Gründen nicht mal von der Bank aus betreuen. Diese Aufgabe übernahmen Co-Trainer Michael Teichner und Teammanager Horst Geiger. Und das sehr gut – denn die 75:89-Niederlage fiel am Ende zu hoch aus.

Mit einer konsequenten Verteidigung machten die Landsberger den Gästen das Leben schwer – hatten aber auch selbst Probleme, durch das Bollwerk der Jahnler zum Erfolg zu kommen. Knackpunkt der Partie war Mitte des dritten Viertels. Auf 52:53 waren die Landsberger rangekommen und hatten alle Trümpfe in der Hand. Doch sie konnten diese nicht ausspielen. Die Bälle wollten einfach nicht mehr fallen und München zog bis zum Ende des Viertels wieder auf 69:58 weg.

Diese elf Punkte Rückstand hatten die Landsberger bereits mit in die Pause genommen (38:49), nachdem man das erste Viertel noch sehr eng gestaltet hatte. Obwohl man zwischenzeitlich 14:21 zurücklag, stand es nach den ersten zehn Minuten nur 24:28 aus Sicht der Gastgeber. Im zweiten Abschnitt war man immer wieder auf zwei Punkte dran, aber der Ausgleich oder die Führung wollten einfach nicht gelingen. Leichte Ballverluste und unnötige Fehler sorgten dafür, dass die Gäste zur Pause wieder wegziehen konnten.

Nach dem Bruch im dritten Viertel konnten die Landsberger im letzten Abschnitt nicht mehr zulegen. Die Punkte waren gleichmäßig verteilt, erst in der Schlussphase baute München die Führung aus. Trotz der Niederlage macht das Spiel der Landsberger Hoffnung für die kommenden Aufgaben. (mm)

