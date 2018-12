22:49 Uhr

Die Serie der Riverkings hält Lokalsport

Die Landsberg Riverkings haben gegen Geretsried ihren sechsten Sieg in Folge eingefahren. Dejan Vogl (vorne) sorgte mit dem 5:2 in der 49. Minute für die Vorentscheidung.

Vor 740 Zuschauern setzen sich die Landsberger zu Hause mit 7:2 gegen Geretsried durch. Wieder treffen die Riverkings in Unterzahl.

Von Margit Messelhäuser

Sieg Nummer sechs in Folge ist da: Mit 7:2 gewannen die Landsberg Riverkings gestern Abend vor 740 Zuschauern gegen Geretsried. Zwar bestimmten die Landsberger weitgehend das Spiel, doch in den ersten beiden Dritteln wurden zu viele Chancen vergeben, sodass es lange spannend blieb. Erst im letzten Abschnitt war die HCL-Tormaschine warmgelaufen.

Zunächst leichte Startschwierigkeiten

Im ersten Drittel dauerte es, bis die Landsberger in Fahrt kamen. Zwar hatten die Riverkings mehr Spielanteile, aber die richtig guten Chancen ließen noch auf sich warten. Auch eine Überzahl nach sieben Minuten brachte nichts. Im Gegenteil: Kaum wieder komplett, ging Geretsried doch etwas überraschend in Führung. Aber das können auch die Riverkings. Sven Gäbelein kam in der 14. Minute von der Strafbank, wurde perfekt von Dennis Sturm und Markus Kerber bedient und Gäbelein traf eiskalt zum Ausgleich.

Im zweiten Drittel hatten die Landsberger großes Glück, dass der Schiedsrichter bei einem ungeschickten Check von Gäbelein nur eine 2-Minuten-Strafe verhängte (25.). Kurz zuvor hatte Thomas Fischer die Landsberger mit 2:1 in Führung gebracht – gerade mal 18 Sekunden saß der Gästespieler auf der Strafbank, da zappelte der Puck schon im Netz. Überhaupt bestimmten die Riverkings nun klar das Drittel, zogen sogar bei Fünf-gegen-Fünf ein Powerplay auf, vergaben aber die besten Chancen.

Daniel Menge erhöhte schließlich in der 31. Minute auf 3:1 mit einem herrlichen Treffer. Geretsried gab sich aber noch lange nicht auf – irgendwie kullerte die Scheibe in der 36. Minute ins Tor, mit der knappen 3:2-Führung der Landsberger ging es ins letzte Drittel.

Geretsried macht im letzten Drittel gleich Druck

Und das begann sehr eigenartig. Geretsried versuchte, schnell den Ausgleich zu erzielen – und die Landsberger? Sehr verhalten und fast vorsichtig agierten die Gastgeber. Da kam die Zeit von Christoph Schedlbauer: Mehrmals reagierte er hervorragend und hielt den Vorsprung fest.

Erst nach acht Minuten waren die Riverkings wieder da – mit dem 4:2 durch Thomas Fischer. Und nur eine Minute später (49.) war mit dem 5:2 durch Dejan Vogl die Vorentscheidung gefallen.

Für seine spektakuläre Rettungstat in der 50. Minute wurde Keeper Schedlbauer nach dem Spiel noch von den Fans gefeiert, denn dadurch nahm er Geretsried auch den letzten Funken Hoffnung. Zwei schöne Treffer durch Tyler Wiseman in Unterzahl (54.) und Michael Fischer eine Sekunde vor Schluss besiegelten den deutlichen Sieg.

Themen Folgen