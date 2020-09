vor 20 Min.

Die Spitzenteams schwächeln

Utting und Schondorf lassen Punkte liegen

Den ersten Dämpfer in dieser Saison gab es für den bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter aus Utting. Zu Gast beim starken SV Unterdießen setzte es eine 1:2-Niederlage. Die Partie hatte von Anfang an Power, Unterdießen ging früh in Führung, der Ausgleich jedoch erfolgte postwendend, was auch die Ausgeglichenheit des Spiels widerspiegelte. Durch starken Kampfgeist legte Unterdießen erneut vor und zeigte im Anschluss den Willen, das Spiel gewinnen zu wollen. Zwar wurde Utting gegen Ende der Partie noch einmal stärker, konnte aber trotz aller Bemühungen am Spielstand nichts mehr ändern. (evsp)

Doch auch Verfolger Schondorf ließ gegen den SV Igling Punkte liegen. Nach einem guten Start der Hausherren und drei guten Möglichkeiten stellten sie plötzlich das Fußballspielen ein. Der SV Igling fasste nun Fuß und erarbeitete sich den verdienten 1:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel nahm Schondorf zwar wieder aktiver am Spielgeschehen teil, die Gäste blieben jedoch spielbestimmend. Ein Foulelfmeter kurz vor dem Ende bescherte dem Tabellenzweiten noch ein glückliches Remis. (romö)

Etwas torreicher war die Partie der beiden Tabellennachbarn aus dem Mittelfeld, dem FSV Eching und dem SV Kinsau. Über weite Strecken war es eine ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an, dass sie etwas gutzumachen hatten, da sie ihre Auftaktpartien verloren hatten. Es waren die Abwehrreihen, die sich über 90 Minuten nicht sattelfest präsentierten. In der ersten Hälfte konnte nur der FSV daraus Kapital schlagen.

Nach dem Seitenwechsel zielten die Akteure beider Mannschaften genauer und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Am Ende der torreichen Partie ging der FSV nicht unverdient als Sieger vom Platz. FSV-Trainer Andreas Ufer war sehr zufrieden, gerade mit seinen Nachwuchsspielern, die ihre Aufgabe „Bombe“ gelöst hatten. (tosch)

Ebenfalls Grund zu jubeln hatte der SV Fuchstal, der zu Gast in Hohenfurch war. Nach 90 spannenden Minuten behielten die Gäste am Ende verdient die Oberhand und sicherten sich so wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Die Füchse waren von Beginn an tonangebend und gingen schnell in Führung. Im Anschluss war die Partie geprägt von Zweikämpfen und spielte sich meist im Mittelfeld ab. Fuchstal verpasste es, aus seinen Möglichkeiten Profit zu schlagen, Hohenfurch verteidigte gut und war selbst im letzten Drittel zu harmlos, um am Spielstand noch etwas zu ändern. (lt)

Ebenfalls im Abstiegskampf steckt die Reserve des TSV Landsberg. Nach dem erfolgreichen Neustart musste man sich in Schwabbruck klar geschlagen geben. TSV-Trainer Luke Rottmann sah in der Unentschlossenheit seiner Mannschaft in gewissen Situation die Ursache für die Niederlage. „Schwabbruck wollte mehr und wir waren zu ungefährlich vor dem Tor.“ (lurot)

Unterdießen - Utting 2:1; Tore: 1:0 Müller (9.), 1:1 Eichberg (11.), 2:1 Hirschvogel (22.).

Schondorf - Igling 1:1; Tore: 0:1 (40.), 1:1 Schmalz (86./FE).

Eching - Kinsau 5:4; Tore: 1:0 Weyrich (35.), 1:1 Köppl (55./FE), 2:1 Dreher (58./FE), 2:2 Itzenhäuser (58.), 2:3 Köppl (61.), 3:3 Dreher (67.), 4:3 Dreher (84.), 5:3 Schmid (90.), 5:4 Rankl (92.).

Hohenfurch - Fuchstal 0:1; Tor: 0:1 Hofmann (5.).

Schwabbruck/S. - Landsberg II 2:0; Tore: 1:0 Prodea (41.), 2:0 Bauch (47.).

