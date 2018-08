06:51 Uhr

Die Torfabriken der Liga treffen sich Lokalsport

Landsberg bestreitet heute das Topspiel gegen Ichenhausen. Wie hat der TSV die erste Saisonniederlage verkraftet? Bei den Gästen steht ein ehemaliger Spieler im Fokus.

Von Dominic Wimmer

Topspiel in der Landesliga Südwest: Wenn der TSV Landsberg heute auf den SC Ichenhausen trifft, bekommt es der Tabellenzweite mit dem Dritten zu tun. Dann wird geballte Offensivpower zu sehen sein. Landsberg (17 Tore) und Ichenhausen (15) stellen die besten Sturmreihen der ganzen Liga. Entscheidend dürfte in diesem Duell die Defensivarbeit sein. Anpfiff ist um 14 Uhr. Dann kommt es auch zum Wiedersehen mit einem ehemaligen Mitspieler.

Ja, die eine oder andere Kurznachricht ging schon hin und her. Landsbergs Spielertrainer Muriz Salemovic und Ichenhausens Kapitän Stefan Strohhofer stehen in regelmäßigem Kontakt. „Er freut sich schon auf das Spiel und hat gefragt, ob ich auch spiele. Aber für 90 Minuten ruht die Freundschaft“, sagt Salemovic. Er hätte seinen früheren Mitspieler vor der neuen Saison gerne zurück an den Lech geholt. Jedoch scheiterte der Wechsel des Routiniers zu seinem alten Klub. Der ehemalige Torgarant der Landsberger ist mittlerweile fürs Toreverhindern zuständig.

Beide Vereine strotzen vor Selbstbewusstsein

Strohhofer spielt bei Ichenhausen in der Innenverteidigung. Seit dem dritten Spieltag steht er in der Startelf und eilt mit seinem Team von Sieg zu Sieg. In vier Spielen erzielte man zwölf Treffer und kassierte nur ein Gegentor. „Die kommen mit viel Selbstvertrauen. Aber das haben wir auch“, sagt Muriz Salemovic.

Der Ausrutscher von vergangener Woche in Wolfrathausen (1:2), als der TSV die erste Saisonniederlage kassierte, ist kein großes Thema mehr. Die ganze Aufmerksamkeit gilt dem heutigen Gegner Ichenhausen. „Ich bin sehr zufrieden, wie es läuft. Wir arbeiten gut gegen den Ball und auch bei Balleroberung funktioniert unser Umschaltspiel. Und auch in den Zweikämpfen läuft es, die sind die Seele des Spiels“, so der Trainer. Er wird heute wohl wieder auf dem Spielfeld eingreifen. Denn Manuel Detmar fehlt urlaubsbedingt.

Der Trainer wird wohl selbst auf dem Feld stehen

Ansonsten ist der Rest der Mannschaft fit. Und auch beim verletzten Philipp Siegwart zeichnet sich ein Comeback ab. Nach seinem Unterarmbruch wird er aller Voraussicht nach in zwei Wochen wieder das Lauftraining aufnehmen. Und miteinander aufnehmen werden es auf dem Spielfeld Muriz Salemovic und auch Stefan Strohhofer – Freundschaft hin oder her.

