Die Torhüterinnen stehen im Mittelpunkt in Dießen

Die Fußballerinnen liefern sich einen offenen Schlagabtausch mit Amicitia München.

Die Ausgangslage vor der Partie zwischen den Damen des MTV Dießen und Amicitia München war angesichts der Tabellenkonstellation klar: Beide Mannschaften brauchten die drei Punkte. Deswegen ging es von Beginn an zügig nach vorn, und beide Teams kamen im Ammerseestadion zu zahlreichen Torchancen. Deshalb standen die Torhüterinnen bei der Partie im Fokus und konnten sich mehrfach auszeichnen.

Ungemütliche äußere Bedingungen

Bei ungemütlichen äußeren Bedingungen hatte Andrea Bichler die erste gute Chance für den MTV. Ihren Flachschuss parierte SCA-Torhüterin Christina Trampenau aber. Auf der anderen Seite war Dießens Caroline Schindhelm bei einem Schuss aus kurzer Distanz auf dem Posten. In der nächsten gefährlichen Szene der Dießenerinnen setzte sich Kristina Spitzer auf der rechten Seite durch und passte in die Mitte, wo Andrea Bichler den Ball nicht voll traf. Nur wenige Minuten später schoss Leni Wörle aus 25 Metern, und die SCA-Keeperin lenkte Wörles Aufsetzer um den Pfosten. Im Gegenzug hatten die Münchnerinnen wieder eine große Chance, doch Schindhelm hielt.

Kurz vor der Pause geht es hoch her

Auch kurz vor der Pause ging es hoch her. Leni Wörle hatte für den MTV eine gute Gelegenheit, und Schindhelm zeigte bei einem Schuss aus 16 Metern eine herausragende Parade. Kurz vor dem Pausenpfiff belohnten sich dann die Gastgeberinnen für ihre Bemühungen. Über Kristina Spitzer landete ein langer Ball bei Andrea Bichler, die sich aus halbrechter Position um die Gegenspielerin drehte und aus 18 Metern unhaltbar in den Winkel zu der 1:0-Führung traf.

Nach dem Seitenwechsel folgte die stärkste Phase der Münchnerinnen. Zunächst hielt Schindhelm noch gegen Tamara Strauß, doch in der 53. Minute war auch Dießens Torfrau machtlos. Der flache Rechtsschuss von Strauß landete in der langen Ecke zum 1:1-Ausgleich. Der MTV ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Einen Schuss von der Strafraumkante von Spitzer fing Amicitias Keeperin. Im Gegenzug war erneut Schindhelm gefordert, die eine verunglückte Flanke aus dem Kreuzeck fischte.

Viele gute Gelegenheiten bleiben ungenutzt

Die stärkste Szene der Partie sahen die Zuschauer eine Viertelstunde vor Schluss. Stephanie Wild flankte aus der Drehung von halb links scharf in die Mitte, Andrea Bichler nahm den Ball volley und verpasste die Führung für die Heimelf nur um Zentimeter. Die Schlussphase gehörte dann dem MTV. Nach gefährlichen Standards von Maria Breitenberger und Zoè Klein, die nichts einbrachten, folgte der Schlussakkord in der 91. Minute. Erneut bediente Stephanie Wild Andrea Bichler, die aus acht Metern frei zum Schuss kam. Die herausstürzende Torhüterin der Münchnerinnen kam mit dem Knie aber noch an den Ball und lenkte diesen so ab, dass er gegen den Pfosten prallte, was den Münchnerinnen das Unentschieden rettete.

Viele Teams schweben in Abstiegsgefahr

In der Tabelle bleibt es eng. Den Vierten der Tabelle, Wacker München II (23 Punkte) trennen nur drei Punkte vom Neuntplatzierten Amicitia München. Weil der Verband festgelegt hat, dass vier Mannschaften in dieser Saison absteigen – die Plätze acht bis elf – , befinden sich auch drei Spieltage vor Schluss noch viele Teams in akuter Abstiegsgefahr. Dazu gehört auch Dießen (22 Punkte). Bereits diesen Dienstag, 14. Mai, trifft der MTV auf den Tabellenzweiten Wolfratshausen, und am Sonntag geht es zum Tabellenvorletzten Regensburg. (lt)

MTV: Schindhelm, Bauer, Breitenberger, Swoboda, Lehner, Klein, Wörle, Wild, Bichler, Schwarzwalder, Spitzer.

