Die Volleyballer schließen sich zusammen

In einer Sportgemeinschaft wollen die Volleyballer den Nachwuchs stärker fördern. Fünf Vereine machen mit. Was sich die Initiatoren noch erhoffen.

Von Margit Messelhäuser

Die Volleyball-Damen des FC Penzing sind eine feste Größe im Sportgeschehen des Landkreises. Künftig nicht mehr, jedenfalls nicht mehr unter diesem Namen. Sie treten als Lechrain-VolleysI in der kommenden Saison in der Landesliga an – vorausgesetzt, alles läuft nach Plan. Die Volleyball-Abteilungen des FC Penzing, TSV Landsberg, VfL Kaufering, FC Weil und SV Hurlach wollen sich nämlich zu der Volleyball-Sportgemeinschaft (SG) Lechrain-Volleys zusammenschließen, die Gründungsversammlung ist am 6. Juni.

Die Kräfte besser bündeln

Der Hintergrund ist einfach: Man kann die Kräfte besser bündeln und die Jugendarbeit vorantreiben, ohne natürlich die Erwachsenen dabei aus dem Blick zu verlieren, erklärt der Landsberger Peter Higler, der das Projekt vorantreibt. „Die Idee ist mir schon vor zehn Jahren gekommen“, erzählt er, jetzt wurde sie wieder aufgegriffen. Eng mit in die Vorbereitung eingebunden ist auch Barbara Reisacher, Kapitän der Penzinger Volleyballerinnen. „So werden die Mannschaften durchlässiger und Spieler können leichter wechseln“, erklärt sie. Auch könne so den Jugendlichen der Einstieg in den Erwachsenenbereich erleichtert werden.

Beim Verband haben die beiden mit der Idee offene Türen eingerannt: „Unser Kreis ist eher schwach besetzt mit Mannschaften, deshalb haben wir jede Unterstützung erhalten, die wir brauchen“, sagt sie. Das Besondere an der Volleyball-Sportgemeinschaft Lechrain-Volleys ist nämlich, dass alle Aktive Mitglied in ihren Stammvereinen bleiben, aber vereinsübergreifend zu Mannschaften zusammengestellt werden können.

Die Mannschaften bleiben erst noch zusammen

Auch wenn das jetzt noch nicht geplant ist: „Alle Mannschaften werden eins zu eins in die Volleyballsportgemeinschaft übernommen“, heißt es in den Grundsätzen der neuen SG. Auch wird in den jeweiligen Heimatorten trainiert. Damit können vier Damen-, zwei Herren- und sieben, acht Nachwuchsmannschaften gestellt werden. Insgesamt werden die Lechrain-Volleys über 250 Mitglieder haben, etwa 130 von ihnen sind Aktive oder Nachwuchsspieler, so Higler.

Im Jugendbereich kann die SG von der U12 bis zur U18 jede Mannschaft mindestens einmal besetzen – bei den Mädchen.

Bei den Erwachsenen spielen die Damen- und Herren-Teams in unterschiedlichen Ligen, was wiederum bedeutet, dass sich ambitioniertere Spieler einer höherklassigen Mannschaft anschließen können, ohne den Verein wechseln zu müssen. „Wenn sich eine Spielerin aus Weil, das in der Bezirksliga spielt, bei uns in der Landesliga versuchen will, kann sie einfach ins Training kommen“, sagt Reisacher – und unter Umständen auch gleich im Spiel eingesetzt werden.

Aber nicht nur, was die Aktiven betrifft, erhoffen sich Higler und Reisacher Vorteile. „Wir können so die Kräfte bündeln“, sagt Higler und verweist auf die Trainer oder Helfer in den Vereinen. Bislang müsse jede Abteilung für sich alle administrativen Aufgaben erledigen, dann wäre es in einer Hand.

Im Vorstand sind alle Vereine vertreten

In der Versammlung am 6. Juni sollen der Abteilungsleiter und vier Stellvertreter gewählt werden, sodass alle fünf Vereine vertreten sind. Und dann geht die Arbeit weiter. „Vorerst können alle Mannschaften noch in ihren alten Trikots antreten“, sagt Higler. Ziel sei es aber natürlich, möglichst schnell einen Sponsor zu finden für die Trikots. „Dabei sind die Jugendmannschaften wichtiger“, betont Higler – in absehbarer Zeit wäre es aber natürlich wünschenswert, dass auch die Erwachsenen ihre Punktspiele in Lechrain-Volleys-Trikots absolvieren können.

Im September will sich der Verein der Öffentlichkeit vorstellen und auch Werbung betreiben. Denn ein weiteres Ziel ist, im Nachwuchs auch eine Bubenmannschaft zu stellen. Sollten sich weitere Volleyball-Abteilungen den Lechrain-Volleys anschließen wollen, so sei auch das möglich, erklären Higler und Reisacher.

Kontakt Wer Interesse hat an der Volleyball-Sportgemeinschaft Lechrain-Volleys, kann Peter Higler per E-Mail an higler.reile@t-online.de kontaktieren.

