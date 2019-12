vor 3 Min.

Die Vorfreude steigt

Am Sonntag verantalten die Lechrain Volleys die Kreismeisterschaft

Am Sonntag, 15. Dezember, heißt es ab 9.30 Uhr im DZG-Gymnasium in Landsberg: „Achtung! Hier wird scharf geschossen.“ Zwar „nur“ mit Volleybällen, aber die können es bei Angriffsschlägen auch in sich haben. Dann nämlich ermitteln die Mädchen der Altersklasse U16 den Kreismeister der Region West in Oberbayern.

Damit steht für die Lechrain Volleys der erste Saisonhöhepunkt vor der Tür. Sie sind Ausrichter der Meisterschaft. Seit knapp einem halben Jahr trainieren mehr als 25 Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren aus drei verschiedenen Vereinen ( TSV Landsberg, FC Penzing und VfL Kaufering) unter dem Dach der Lechrain Volleys. Die Konzentration der Talente aus der Region zeigt bereits erste Erfolge: Die erste Mannschaft führt die Tabelle der Jugendliga Oberbayern West unangefochten an.

Deshalb rechnet sich das Trainerteam unter Leitung von Stefan Huber mit Co-Trainer Gunnar Lang und Babsi Reisacher gute Chancen aus: „Unser Ziel ist es, die Kreismeisterschaft zu gewinnen und uns für die oberbayerische Meisterschaft zu qualifizieren.“ Babsi Reisacher kennt die Spielerinnen seit Jahren und weiß um deren Qualitäten: „Der Kader ist so stark wie schon lange nicht mehr.“ Die großen Unbekannten sind jedoch zwei Mannschaften, die in der Oberbayernliga spielen und nur bei der Meisterschaft dazustoßen. Am Ende wird die Entscheidung vermutlich gegen die Dachau und Esting fallen.

Trainer Stefan Huber ist dennoch optimistisch: „Wir haben einen sehr breiten Kader. Bei fünf Spielen an einem Tag könnte das am Ende der entscheidende Faktor sein.“

Aber neben den Ausrichtern ist noch eine weitere Mannschaft aus dem Landkreis Landsberg am Start: Der FSV Eching zeigte zuletzt in der Liga eine aufsteigende Form und belegt dort den sechsten Tabellenplatz. Beginn der Kreismeisterschaft ist um 9.30 Uhr im Dominikus-Zimmermann-Gymnasium (Platanenstraße in Landsberg). Voraussichtliches Ende: 18 Uhr. Essen und Getränke werden angeboten, die Einnahmen kommen der Jugend zugute. (lt)

Teilnehmer: Lechrain VolleysI, FSV Eching, ASV Dachau I u. II, SV Esting I u. II, TuS Fürstenfeldbruck, SV Germering, TSG Maisach, FC Puchheim.

Themen folgen