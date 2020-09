vor 51 Min.

Die ersten Spiele machen Lust auf mehr

Am 3. Oktober sollen die Landsberger Handballer in die Bezirksoberliga starten, Die ersten Testspiele waren überzeugend.

Der TSV Landsberg trifft in der Vorbereitung auf Bäumenheim und Schwabmünchen

Fast ein halbes Jahr konnten die Landsberger Handballer aufgrund der Corona-Pandemie keine Spiele bestreiten. Inzwischen hat die Mannschaft des TSV aber die ersten Testspiele absolviert.

Noch ist der Start in die Bezirksoberliga für Anfang Oktober geplant – am Samstag, 3. Oktober, würden die Landsberger demnach mit einem Heimspiel gegen die dritte Mannschaft des TuS Fürstenfeldbruck in die neue Runde starten. Gegen den Bezirksligisten TSV Bäumenheim und den schwäbischen Bezirksoberligisten Schwabmünchen fanden nun die ersten Testspiele statt. Dabei gelten zwar besondere Hygienevorschriften, die hat man dafür aber gerne in Kauf genommen.

Die Bezirksoberligamannschaft der Herren ist zwar schon seit Anfang Juni wieder im Training, aber da konnte man wenig in echten Spielsituationen machen, so waren die Handballer froh, sich jetzt wieder direkt mit Gegnern messen zu können.

Den Auftakt machte ein Spiel gegen den TSV Bäumenheim. Gegen den Bezirksligisten hatte man zwar im Ergebnis keine großen Probleme – die Partie endete 29:19 für Landsberg. Aber es war deutlich zu sehen, dass die Spielpraxis noch fehlte. Und es sind ja auch noch die Zugänge zu integrieren.

Der zweite Test fand gegen den TSV Schwabmünchen aus der Bezirksoberliga Schwaben statt. Das Spiel bildete den Abschluss eines Trainingstags und die Spieler von Trainer Dirk Meier zeigten sich dieser konditionellen Herausforderung durchaus gewachsen.

Erst in den letzten Minuten merkte man manchmal, dass die „Körner“ langsam ausgingen. Da zahlt sich offensichtlich aus, dass man durch die Corona-Einschränkungen mehr oder weniger gezwungen war, viel an den konditionellen Grundlagen zu arbeiteten. Man konnte ja lange nicht in die Halle.

Spielerisch und taktisch waren die Landsberger durch die gut eingespielten Gäste schon gefordert, doch sie zeigten sich auf demselben Niveau wie die Gäste. So gab es sowohl in der Abwehr als auch im Angriff immer wieder schöne, gelungene Aktionen. Sobald die Landsberger klar mit Druck spielten, fanden sie immer die Lücke und verwandelten sicher. Um gegen die offensiven Abwehrvarianten der Gäste öfter zu punkten, fehlten allerdings manchmal noch die Abstimmung und die Sicherheit in den Abläufen. Nicht ungewöhnlich für das zweite Spiel überhaupt. Und trotz der knappen 31:32-Niederlage durfte Trainer Dirk Meier sehr zufrieden sein.

Denn auch die Zugänge bekamen viel Spielzeit und zeigten viele gute Aktionen. Gut in Szene gesetzt wurden besonders die Außen, und auch das Gegenstoßspiel bekam mehr Raum. So kann das Landsberger Spiel variantenreicher werden.

Positiv fiel dann auch das Fazit des Landsberger Trainers aus: „Mit zwei kräftigen Trainingseinheiten in den Beinen und als zweites Spiel in teilweise neuer Besetzung war das ziemlich in Ordnung. Haben sie ordentlich gemacht, die Jungs, es sah teilweise schon so aus, wie wir uns das vorstellen.“ Das Spiel sei die beste Trainingseinheit des Tages gewesen. „Auch die Neuen waren gut dabei.“

Wie die Herren starten auch die Landsberger Handball-Damen am 3. Oktober in die Saison. Allerdings auswärts: Sie sind beim Eichenauer SV zu Gast. (lt)

