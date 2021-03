vor 21 Min.

Die ersten Testfahrten sind vielversprechend

Der Pflugdorfer Marcel Schrötter bereitet sich auf die neue Saison vor

Für den Pflugdorfer Motorradprofi Marcel Schrötter beginnt der Countdown für die neue Saison: Am Wochenende findet das erste offizielle Kräftemessen in der Moto-2-Klasse in Katar statt. Die ersten Rennen Ende des Monats werden dann zeigen, wie gut Schrötter und seine Crew sich bereits zusammengefunden haben.

Nach langem Warten begann für den 28-jährigen Marcel Schrötter Anfang März wieder die Testsaison. Die erste Station war der anspruchsvolle Rundkurs von Portimao, Portugal. Bei diesem privaten, zweitägigen Test stand zunächst im Vordergrund, den „Winterrost“ abzuschütteln und sich nach dreimonatiger Pause wieder an die Kalex-Moto-2-Rennmaschine zu gewöhnen.

Beide Aufgaben erledigte der Deutsche im Handumdrehen, bevor er mit seinem Team nach Jerez de la Frontera nach Südspanien weiterreiste.

Die Tage dort waren für Schrötter und seine neue Technik-Mannschaft um Crew-Chief Michael Thier eine weitere Gelegenheit, sich aufeinander einzuspielen. Der Test endete trotz guter Bedingungen früher, da sämtliches Material für den Transport nach Katar in Frachtcontainer verpackt werden musste.

„Im Generellen sind wir gut in die Vorsaison gestartet. Sowohl Portimao als auch die zwei Tage hier in Jerez sind sehr positiv verlaufen“, ist der Pflugdorfer mit dem Einstieg in die neue Saison zufrieden. Nach dem Crew-Wechsel (LT berichtete) sei man immer noch in einer Phase, in der es ums Zusammenwachsen gehe. Und da gebe es deutliche Fortschritte, so Marcel Schrötter: „Das Team macht einen super Job, es läuft alles nach Plan.“

Gestartet wird die neue WM-Saison in der Moto-2-Klasse mit einem Doppelpack in Doha (Katar) am 28. März und 4. April. (lt)

