Die gute Stimmung beim HC Landsberg war bald verschwunden

Im Spitzenspiel kassieren die Landsberg Riverkings gegen den EV Füssen eine deutliche Niederlage. Nur im ersten Drittel können die Gastgeber überzeugen.

Von Margit Messelhäuser

Ein sehr gutes, ein mittelmäßiges und ein schwaches Drittel, das reichte für den HC Landsberg nicht, um gegen Altmeister Füssen drei Punkte einzufahren. Im Gegenteil: Mit 3:7 gab es nach sieben Siegen in Folge wieder eine Niederlage für die Riverkings und zwar eine deutliche. Auch Michael „Drummy“ Riedl, der frühere Stadionsprecher des EV Landsberg, erreichte nicht sein Ziel: Mit 1555 Zuschauern konnte er die erhoffte 2000er-Marke nicht knacken. Die Stimmung war dennoch prima – zumindest zwei Drittel lang, dann ließen die Landsberger Fan hörbar nach.

Riverkings stecken schnelles Gegentor gut weg

Gerade mal 38 Sekunden waren gespielt, da lag die Scheibe schon zum ersten Mal im Tor, allerdings in dem der Landsberger. Nach einem perfekten Konter ließ Füssen HCL-Keeper Christoph Schedlbauer keine Chance. Erstaunlich schnell steckten die Landsberger den Rückstand weg und machten mächtig Druck. Hatten aber im Abschluss zum Teil enormes Pech. Die erste Strafe für Füssen war beinahe abgelaufen, aber drei Sekunden, bevor der EVF weder komplett gewesen wäre, versenkte Dennis Sturm einen Abpraller zum 1:1. Einen krassen Fehler der Gäste an der Landsberger blauen Linie nutzte Tyler Wiseman in der 10. Minute zur 2:1-Führung des HCL. Bis zur ersten Pause hatten beide Teams noch gute Chancen, aber es fielen keine Tore mehr.

Füssen dreht das Ergebnis

Deutlich an Füssen ging schon das zweite Drittel. Einzig in Überzahl sorgten die Landsberger für Torgefahr, ansonsten war man zu passiv, erlaubte sich zu viele Fehler – und kassierte auch schon in der 22. Minute den Ausgleich. Schedlbauer hielt, was zu halten war, aber auch bei der 3:2-Führung der Gäste durfte sich Eric Nadeau fast ungehindert die Ecke aussuchen (25.).

Über den Kampf versuchten die Riverkings ins Spiel zurückzukommen, doch das gelang nur bedingt: Es gab einige kurze Faustkämpfe, die waren aber eher etwas für die Galerie.

Ganz schwach starteten die Landsberger ins letzte Drittel und konnten auch keinen Gang mehr zulegen. Füssen verteidigte sehr geschickt die Führung und setzte immer wieder gelungene Konter. Mit einem Doppelschlag in der 43. Minute war die Partie entschieden. Zuerst blieb die Scheibe nach einem Konter neben dem Landsberger Pfosten liegen, dann setzte Samuel Payeur nach und der Schiedsrichter gab den Treffer zum 4:2. Nur wenige Sekunden später fiel das 5:2 durch Eric Nadeau und den Landsbergern war anzusehen, dass sie nicht mehr daran glaubten, die Partie noch mal drehen zu können.

Landsberg gibt sich auf

Man brachte die restliche Zeit über die Bühne, Füssen musste nicht mehr und der HCL konnte/wollte nicht mehr. Vielleicht wäre noch was gegangen, wenn Landsberg nach dem 3:6 in der 56. Minute durch Sven Gäbelein gleich hätte nachlegen können.

Doch stattdessen erhöhten die Gäste in der 57. auf den 3:7-Endstand aus Sicht der Riverkings. Während die Füssener Fans danach noch lange ihr Team feierten, waren die Landsberger recht schnell verschwunden: Dieses Klassentreffen hatte man sich doch anders vorgestellt. All die Choreografien, die man sich hatte einfallen lassen und vor Spielbeginn zeigte, verblassten da schon wieder.

Kein Endergebnis gab es übrigens im Samstagsspiel zwischen Bad Kissingen und dem EHC Klostersee: Nach dem zweiten Drittel, beim Stand von 5:0 für Klostersee, musste das Spiel abgebrochen werden – im Eis waren zwei Löcher. Jetzt liegt die Entscheidung beim Verband, ob es nachgeholt werden muss oder ob eine Wertung erfolgt.

Am Freitagabend hatte die EA Schongau in Pegnitz einen wichtigen 7:3-Erfolg feiern können.

