vor 48 Min.

Dieses Duo segelt der Konkurrenz davon Lokalsport

Schupp und Hagenmeyer werden Junioren-Europameister im 29er

Eine starke Vorstellung lieferte das Team des Diessner Segel-Clubs (DSC) Jonas Schupp aus Wörthsee und Moritz Hagenmeyer aus Dießen bei der 29er-Europameisterschaft in Helsinki ab. Die beiden holten sich den Titel bei den Junioren.

137 Teilnehmer aus 20 Nationen traten bei der Europameisterschaft an. In der Gesamtwertung belegte das DSC-Kaderteam einen guten 14. Platz und konnte sich damit als bestes Juniorenteam den Europameistertitel in der Juniorenmeisterschaft der unter 17-Jährigen sichern. Platz zwei bei den Junioren belegte ein Team aus Hongkong und Platz drei ging an ein Team aus Dänemark. Die gesamte Meisterschaft war von mittleren bis leichten Windbedingungen geprägt, heißt es in einer Pressemitteilung des DSC. Viele Winddreher machten den Teams auch taktisch viel Arbeit.

Trotz einer unverschuldeten Kollision im ersten Rennen und nächtlicher Reparatur der Schäden ließen sich die Jungs nicht aus dem Konzept bringen. Schupp und Hagenmeyer arbeiteten sich stetig nach vorn und wurden schließlich mit dem U17-Titel belohnt. Der nächste Höhepunkt wird die deutsche Meisterschaft sein, die Ende September in Berlin stattfindet. (lt)

