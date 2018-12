04.12.2018

Dießen befindet sich in kritischer Lage Lokalsport

Auf Bezirksebene läuft es nur für Stoffen richtig gut

Die meisten Pistolenteams aus dem Landkreis krebsen bei der Punktrunde im Bezirk nach drei Durchgängen in der unteren Tabellenhälfte herum. In Dießen und Denklingen hängt sogar die Rote Laterne. Ganz im Gegensatz dazu läuft es für Stoffen und Schwifting sehr positiv.

Neuling Stoffen hat sich in der Oberbayernliga Nord-West bis auf den zweiten Rang vorgeschoben. Beim punktlosen Schlusslicht SSVG Fürstenfeldbruck hatten die Ettners auch das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite. Heribert behielt mit einem Ring Unterschied die Oberhand, Matthias und Helmut jeweils mit zwei. Senior Josef Ettner war für Sabrina Pfeiffer eingesprungen und machte das Ettner-Quintett komplett.

Mächtig reingekniet haben sich die Aktiven im vorgezogenen Gauderby zwischen den Aufsteigern Stoffen und Egling. Fast alle Wettkämpfer warteten mit persönlicher Saisonbestleistung auf. 3:2-Sieger Stoffen erzielte die bislang höchste Gesamtringzahl der Gruppe. Bei den Paartalern hatte Adrian Offer in der Spitzenpartie mit 377 Ringen einen überragenden Auftritt. Für die Gastgeber zeigte sich Matthias Ettner (374) auf Position zwei besonders treffsicher. Am engsten ging es beim Frauenduell zu. Sabrina Pfeiffer setzte sich mit zwei Ringen mehr gegen Sonja Blaß durch.

Auch an den eigenen Ständen musste sich Egling gegen Tabellenführer Bergheim ganz knapp mit 2:3 geschlagen geben. Die Entscheidung fiel erst in einem zusätzlichen Stechen auf Position eins. Trotz einer guten 9 musste Adrian Offer seinem Kontrahenten Josef Neumeier (10) den entscheidenden Einzelpunkt überlassen. In der Bezirksliga Nord-West zeigte sich Schwifting auch gegen den starken Aufsteiger Schönbach von seiner Schokoladenseite. Denklingen war dagegen beim Tabellenzweiten in Maisach wieder ganz deutlich auf verlorenem Posten. Bedenken macht neben dem letzten Rang die erneut magere Ringausbeute.

Von den vier Vertretungen aus dem Gau Ammersee konnte wiederum nur ein Team einen Punktgewinn erzielen. Diesmal war mit dem einzigen Erfolg Riederau an der Reihe, das im Kellerduell der Bezirksliga Süd-West dem schwachen Gastgeber Etterschlag die Rote Laterne übergeben konnte. Aber der Aufsteiger ist trotzdem weiterhin auf der Suche nach seiner letztjährigen Form in der Gauliga. Eine riesige Sensation verpasste in dieser Gruppe Hechenwang an den eigenen Ständen. Beim hochkarätigen Titelfavoriten Pentenried war ein Teammitglied völlig von der Rolle. Die 1535 Ringe der Vorwoche hätten genügt, um den Tabellenführer völlig unerwartet in die Knie zu zwingen. Doch daraus wurde nichts.

Auch Rott konnte in der Oberbayernliga beim 2:3 gegen Böbing die Gunst der Stunde nicht nutzen. Der Spitzenreiter war bei den Lechrainern ohne sein großes Ass angetreten. Punkten konnten aber nur Martin Holzschuh und erneut als Teambeste mit persönlicher Saisonbestleistung Maria Kemser auf den Positionen eins und zwei. Über die Rolle des Prügelknaben kommt die FSG Dießen in der Oberbayernliga in dieser Saison bislang nicht hinaus. Bei der klaren 1:4-Heimniederlage gegen Gilching gab es als winziges Trostpflaster wenigstens den ersten Einzelpunkt durch Klaus Steppat. Aber die Lage am Tabellenende ist jetzt schon mehr als kritisch. (fü)

Themen Folgen