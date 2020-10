24.10.2020

Dießen will Heimsieg

Die Damen sind gegen Geratskirchen gefordert. Eine Spielerin trainiert wieder mit

Heute steht für die Damen vom MTV Dießen in der Landesliga Süd wieder ein Heimspiel an. Ab 15 Uhr geht es gegen die DJK SV Geratskirchen um Punkte.

Am vergangenen Wochenende musste die Ammersee-Elf die Rückfahrt aus Theuern ohne etwas Zählbares antreten. Mit 0:4 ging das Spiel gegen den neuen Tabellenführer verloren. Damit endete zwar die Serie mit drei Siegen nach der coronabedingten Saisonpause, aus diesem Spiel sollen aber natürlich auch die Lehren gezogen werden, um am Wochenende wieder erfolgreich zu sein.

Die Mannschaft aus Geratskirchen ist am Ammersee ein alter Bekannter, bei bisher allen Duellen gab es einen Sieger. Im Hinspiel setzten sich die Gäste mit 3:1 gegen die ersatzgeschwächt angetretenen Dießenerinnen durch. Am Samstag will die Heimelf wieder ihre Stärken auf den Platz bringen und den Gästen ein hartes Duell liefern. In der Tabelle steht der MTV momentan drei Punkte vor den Geratskirchenerinnen und würde die Gäste gerne auf Distanz halten.

Dießens Trainer Nico Weis hat noch ein paar angeschlagene Spielerinnen, die „hoffentlich wieder fit auf dem Platz stehen“ werden. Sophie Bauer konnte nach ihrer schweren Knöchelverletzung inzwischen wieder ein leichtes Lauftraining mit der Mannschaft absolvieren. (lt)

