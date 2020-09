vor 54 Min.

Dießens Fußballfrauen haben vor dem Neustart viel Selbstvertrauen getankt

Plus Nach zehn Monaten Pause bestreiten die Fußballerinnen des MTV Dießen wieder ein Landesligaspiel. Mit dem Gast hat man noch eine Rechnung offen.

Die Fußballdamen des MTV Dießen haben am 9. November 2019 ihr letztes Landesligaspiel bestritten (1:2 bei Amicitia München). Das ist mehr als zehn Monate her. Klar, dass da für die Spielerinnen von Trainer Nico Weis der Samstag ein ganz besonderer Tag ist: Endlich geht’s wieder um Punkte, endlich wird die unterbrochene Saison 2019/20 fortgesetzt – und das gleich mit dem Heim-Derby gegen den TSV Gilching-Argelsried (15.30 Uhr). Da ist noch eine Rechnung offen: Im Hinspiel kamen die Dießenerinnen mit 2:6 unter die Räder. „Wir werden es Gilching dieses Mal nicht so leicht machen“, verspricht Weis. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe.“

Schließlich hat seine Truppe eine sehr gute Vorbereitung abgeliefert. Nach zwei 2:3-Niederlagen zu Beginn gegen Stern München und Neuried folgten sechs Siege am Stück, zuletzt ein 5:2 in Ottobeuren.

Dießen erzielt in acht Testspielen 29 Tore

„In acht Testspielen haben die Mädels 29 Tore erzielt – das gibt Selbstvertrauen. So können wir mutig in das Duell gegen den Tabellennachbarn gehen“, sagt der Coach. Zudem steht am Samstag eine ganz andere Mannschaft als in der Vorrunde auf dem Platz. So werden die Schwestern Caro (23) und Veri Bader (26) ihr Landesliga-Debüt geben – ausgerechnet gegen den Verein, für den sie in der Jugend gespielt haben. Caro Bader war im Übrigen die Topspielerin der Vorbereitung: Auf ihr Konto gingen allein elf der 29 Tore.

Ebenfalls zum ersten Mal dabei sind Innenverteidigerin Celina Costantini (19), die vom FC Bayern an den Ammersee kam, Youngster Kathi Hack (16), die endlich spielberechtigt ist und Jacky Behr (19), die in den Testspielen dreimal traf. Auf Antonia Liebl muss Weis verletzungsbedingt genauso verzichten wie auf Sophie Bauer (Knöchelbruch).

Auch in Amerika drückt man dem MTV-Damen die Daumen

„Wir alle fiebern dem Spiel entgegen. Wir haben uns kontinuierlich gesteigert und sind heiß darauf, das jetzt auf den Platz bringen zu können und unsere Tabellensituation zu verbessern“, sagt Kapitän Maria Breitenberger vor dem ersten von acht Punktspielen, die in diesem Jahr noch stattfinden sollen.

Ganz stark: Sogar aus 6904 Kilometern Entfernung bekommen die MTV-Spielerinnen moralische Unterstützung. „Ich werde Euch am Samstag ganz fest die Daumen drücken“, verspricht Krissi Spitzer, die in der Vorrunde noch das Dießener Trikot trug und jetzt in Cleveland (Ohio) studiert.

Ihre Message aus Amerika: „Ich wünsche Euch viel Erfolg und freu mich für Euch, dass es endlich wieder losgeht. Nach der wochenlangen, fleißigen Vorbereitung hoffe ich sehr, dass die drei Punkte am Ammersee bleiben. Die Daumen sind gedrückt, ,fingers crossed’, wie es hier heißt – auf geht’s Mädels!“ (ernst)

