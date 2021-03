08.03.2021

Droht den Landsberger Basketballern der Zwangsabstieg?

Plus Die Landsberger Basketballer hoffen, bald wieder trainieren zu können. Für zwei Teams könnte die Corona-Zwangspause bittere Folgen haben.

Von Margit Messelhäuser

Momentan sorgen die geplanten Lockerungen des Lockdowns bei den Landsberger Basketballern für viele Fragezeichen. Aber eines steht fest: „Sobald es möglich ist, müssen wir das Vereinsleben wieder ankurbeln“, sagt der DJK-Vorsitzende Horst Geiger. So plant man auch schon für die kommende Saison, wobei die Corona-Pandemie für die zweite Herrenmannschaft und die Damen schwerwiegende Folgen haben könnte.

Ob man in dieser Woche bereits im Freien trainieren darf? Horst Geiger ist eher skeptisch. „Momentan liegt der Inzidenzwert ja über 50, aber zählt der Wert der Stadt oder des Landkreises, und was heißt überhaupt ,stabil’ unter 50?“, so der Vereinsvorsitzende. Das müsse nun in den nächsten Tagen abgeklärt werden.

Landsbergs Herren I bleiben in der Bayernliga

Wie in anderen Sportarten ist auch bei den Basketballern die laufende Saison bereits beendet. Für die Herren I bedeutet dies, dass sie auch in der neuen Saison wieder in der Bayernliga antreten. Anders sieht es aber bei der zweiten Mannschaft und den Damen aus. „Nach der Erstellung der strengen Hygienekonzepte vor dem Lockdown war klar, dass wir diesen Aufwand nur für die erste Herren bewältigen können“, sagt Geiger.

Horst Geiger will das Vereinsleben so schnell wie möglich wieder ankurbeln. Bild: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Damit waren die Landsberger nicht allein, doch der Verband wertet dies bislang als Rückzug der Herren II und der Damen, was einen Abstieg bedeuten würde. Dabei sind die Herren II erst in die Bezirksliga aufgestiegen, die Damen hätten ebenfalls in dieser Liga gespielt. Ob nun beide in die Bezirksklasse absteigen müssen, stehe noch nicht fest, teilt Horst Geiger mit.

Keine Austritte bei der DJK Landsberg wegen Corona

Aber es gibt auch gute Neuigkeiten: Austritte habe es aufgrund der Pandemie nicht gegeben. „Jetzt ist es aber wichtig, dass wir das Vereinsleben wieder ankurbeln. Die Zeit hat uns gezeigt, wie sehr uns das Miteinander fehlt.“ Auch beim Landsberger Sports-Day will die DJK dabei sein, zusammen mit Hauptsponsor Heimerer Schulen will man für besondere Aktionen sorgen. „Es liegt eine spannende Zeit vor uns, aber wir freuen uns darauf“, blickt der DJK-Chef auf die Zeit nach dem Lockdown.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen