Durchwachsene Bilanz Lokalsport

Dießen mit Höhen und Tiefen

Durchwachsen verläuft bislang die Punktrunde für die Tennisteams des MTV Dießen. Die Jugendlichen hatten in der Bezirksklasse 3 dem BSC Oberhausen wenig entgegenzusetzen. Auch die Herren 30 unterlagen, verletzungsbedingt geschwächt, dem MTV Berg. Den Herren 50 erging es nicht viel besser, trotz einer kämpferischen Leistung unterlagen sie Weilheim mit 3:6. Besser lief es bei den Frauen: Die Vierer-Mannschaft Damen 60 festigte mit ihrem Sieg in Schäftlarn den 3. Platz in der Bayernliga. Überzeugend war auch der Auftritt der Damen in der Kreisklasse 1 bei ihrem 6:0-Sieg gegen Igling.

Nach der Punktspielsaison stehen die Vereinsmeisterschaften an. Teilnehmen können sowohl Mannschafts- als auch Hobbyspieler. Die Vorrunde wird vom 20. bis 22. Juli ausgetragen. Das Finale findet am 28. Juli zusammen mit dem traditionellen Sommerfest statt. (lt)

