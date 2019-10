Ein Tor reicht den Füchsen im Fußballspiel der Woche

Plus Der SV Fuchstal holt sich wichtige Punkte im Abstiegskampf. Dem den TSV LandsbergII fehlt die Durchschlagskraft im Angriff.

In einem intensiven und bis zur letzten Sekunde spannenden Spiel, behielt Fuchstal gegen den TSV Landsberg II mit 1:0 letztlich die Oberhand. Fuchstal (14) verschaffte sich in der Kreisklasse 4 mit diesem Dreier etwas Luft. Die Landsberger Reserve (10) bleibt auf einem Abstiegsplatz. Dabei half dem TSV auch nicht die Verstärkung aus der ersten Mannschaft.

Es war von Beginn an das erwartete Spiel auf Augenhöhe mit Kampf um jeden Ball. Die Heimelf hatte dabei den besseren Start – Fuchstal Dreh- und Angelpunkt Tobias Rädisch schickte nach einer Balleroberung seinen 19-jährigen Stürmer Jonas Ruf mit einem klasse Pass auf die Reise. Der tauchte danach alleine vor TSV-Keeper Nicolas Schestak auf, ließ diesem keine Chance und schloss souverän zur 1:0 Führung ab (8.).

TSV-Keeper Schestak riskiert Kopf und Kragen

Nur fünf Minuten später eine ähnliche Situation: Wieder Rädisch mit einem langen Ball auf Ruf, doch diesmal riskierte Schestak Kopf und Kragen und rettete 30 Meter vor dem TSV-Tor. Danach wurden die Gäste spielbestimmend, aber Philipp Vedder und Maximilian Lang trafen das Tor nicht oder scheiterten am SVF-Keeper Christopher Ruf (18./22.). Bis zur Halbzeit spielte sich das Meiste im Mittelfeld ab. So schickte der gute Schiedsrichter Ali Aygün (Kaufbeuren), der mit dem insgesamt fairen Spiel keine Probleme hatte, die Teams mit dem 1:0 für Fuchstal in die Kabinen.

Die Gäste starteten hoch motiviert in die zweite Hälfte. Aber Fuchstal Defensive um Abwehrchef Christian Waldhör stand sehr gut und ließ keine zwingenden Chancen zu. Aufregung gab es auf der anderen Seite: Nach einem Solo von SVF-Stürmer Jonas Ruf landete dessen Pass bei Dejan Miladinov, der zum 2:0 einschoss. Doch der Schiri entschied auf Abseits – das stieß auf geteilte Meinung (63.). Aus dem Spiel heraus strahlte Landsberg keine Gefahr aus, so musste ein Standard her.

Der Pfosten ist im Weg

Der Freistoß von Sören Göbel landete aber durch den gesamten Strafraum am Fuchstaler Pfosten (78.). Wieder auf der anderen Seite scheiterte der eingewechselte Moritz Hartmann ebenfalls am Pfosten. Und der Nachschuss von Tobias Rädisch aus kurzer Distanz konnte gerade noch abgeblockt werden (83.). Noch mal Aufregung in der Nachspielzeit: Ein Heber von Alexander Buschel landete jedoch knapp neben dem Tor der Heimelf. So blieb es beim letztlich verdienten 1:0-Sieg für Fuchstal.

SVF: Ch. Ruf, Kuttner, Rädisch, Polster, Gallner, Schneider, Waldhör, J. Ruf, Miladinov, Ahmon, Tasler

TSV II: Schestak, Malici, Botschafter, Göbel, Buschel, Korora, Kelmendi, Vedder, Scherers, Sevestrean, Lang