Eine Runde weiter

Hurlach ist Kreismeister

Die Fußballerinnen der SG Hurlach/ Wiedergeltingen sichern sich den ersten Titel in Schwaben nach dem Neustart: Sie gewannen den Kreispokal im Allgäu.

Gegen die SG Thalkirchdorf/Stiefenhofen/Immenstadt entwickelte sich ein echter Pokalfight. Schon nach neun Minuten lag die SG Hurlach zurück, ließ sich aber nicht aus dem Konzept bringen.

In der zweiten Hälfte schlug sich die Überlegenheit der Hurlacher Mannschaft auch in Toren nieder. Bereits in der 48. Minute erzielte Sabina Stiegelmayer den Ausgleich, Annalena Wolf traf Mitte der zweiten Spielhälfte zur Führung. In der 81. Minute sorgte Melissa Schmid mit dem sehenswerten Treffer zum 3:1 für die Entscheidung.

Durch den Erfolg qualifiziert sich die SG Hurlach/Wiedergeltingen für den Bezirkspokal. (lt)

