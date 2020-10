vor 23 Min.

Eine Serie geht zu Ende

Red Hocks verpassen zu Hause knapp den ersten Saisonsieg

Die Kauferinger Floorballer warten weiter auf den ersten Bundesligapunkt in der neuen Saison. Mit der knappen 9:10-Niederlage gegen die DJK Holzbüttgen ging für die Red Hocks auch eine beeindruckende Serie zu Ende.

Denn genau sieben Monate ist es her, dass die Red Hocks vor der Corona-Pause Bonn schlugen und damit ihre Serie auf acht ungeschlagene Heimspiele in Folge ausweiten konnten. Diese Serie wollten die Roten auch saisonübergreifend fortführen – das gelang nicht.

Das Spiel begann zerfahren, und nach dem ersten Drittel stand es 1:0 für Holzbüttgen. Ab dem zweiten Abschnitt entwickelte sich das Spiel langsam zu einer Offensiv-Schlacht. Nachdem Holzbüttgen mit einem Penalty auf 2:0 erhöhte, trafen Ricardo Wipfler und Daniel Falkenberger zum Ausgleich. Jetzt ging es hin und her: Die DJK zog auf 5:2 weg, aber Kapitän Marco Tobisch verkürzte auf 3:5.

Dramatisch wurde es im letzten Drittel – auf 8:4 zog die DJK weg, aber Kaufering gab nicht auf und kam immer wieder ran (6:8, 8:9), nur reichte es nicht, um das Spiel zu drehen. Der erneute Anschlusstreffer zum 9:10 fiel 16 Sekunden vor Schluss, da war nichts mehr zu machen. Die Red Hocks waren dennoch zufrieden: „Heute haben wir gegen einen starken Gegner viel Moral bewiesen. Leider hat es nicht gereicht, aber die ersten Punkte werden bald kommen“, verspricht Kapitän Marco Tobisch.

Am Sonntag treten die Red Hocks im Pokal bei den Igels DresdenII an, in der Bundesliga geht es erst Ende Oktober weiter. (lt)

