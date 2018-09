16:52 Uhr

Einige Teams fühlen sich in ihren neuen Ligen richtig gut Lokalsport

Unter der Woche sind die Iglinger (im Bild Alex Wilbiller) in der Kreisklasse 4 mit dem Sieg gegen Peitings Reserve wieder auf Platz zwei in der Tabelle geklettert. Den gilt es beim starken Aufsteiger Utting zu verteidigen.

Igling hat den Abstieg in die Kreisklasse souverän weggesteckt und muss in Utting den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Auch Prittriching spielt nach dem Wechsel ganz oben mit.

Von Karlheinz Fünfer

In jeder Saison gibt es sogenannte Überraschungsteams, die weit mehr erreichen, als man ihnen nach den Vorjahresplatzierungen hätte zutrauen können. Bestes Beispiel unter den Landkreismannschaften sind derzeit Kinsau, Windach und Rott. 2017/18 lange Zeit in den Abstiegskampf verwickelt, tauchen sie nun dank beachtlicher Anfangserfolge in der Spitzengruppe ihrer Klasse auf. Aber auch in Prittriching und Geltendorf, dem verlustpunktfreien Führungsduo der A-Klasse 1, weht nun ein ganz anderer Wind.

Kreisklasse 4

Es wird fleißig gewechselt an der Tabellenspitze. Weil (12) ist bereits der vierte Verein in der noch jungen Saison, der sich ganz oben sonnen darf. Und die Aussichten stehen für den FCW beim punktlosen Schlusslicht Hohenpeißenberg auch recht gut, dass er mehr als nur eine Runde Rang eins für sich in Anspruch nehmen kann.

Die Tagesschlager laufen am Ammersee. Mit dem immer noch unbesiegten Neuling Utting (9) und dem neuen Rangzweiten Igling (12) messen sich die beiden Teams mit der bislang erfolgreichsten Offensive.

Und der gestürzte Tabellenführer Eching (10) erwartet das punktgleiche Kinsau (10) zum zweiten Verfolgertreffen. Vorne dabei bleiben will das ebenfalls noch unbesiegte Unterdießen (10). Aber beim heimstarken Aufsteiger Schwabbruck/ Schwabsoien (9) wartet eine harte Nuss. Zum dritten Mal in Folge trifft Scheuring (4) bei Raisting II (2) auf einen direkten Konkurrenten in der unteren Tabellenhälfte. Bereits mit einem Remis kann sich der FCS die Relegationsränge weiter vom Halse halten.

Dort sitzt als derzeitiges Problemkind unter den Landkreisteams Fuchstal (3), das nach seinem Auftaktsieg vier Niederlagen einstecken musste. Gegen das nur wenig bessergestellte Wildsteig/Rottenbuch (4) muss unbedingt die Wende gelingen.

A-Klasse 1

Zieht das Landkreisduo dem Rest des Feldes davon? Ohne jeden Verlustpunkt und mit einem beachtlichen Torverhältnis haben sich Prittriching (15) und Geltendorf (12) bereits um sieben beziehungsweise vier Zähler vom übrigen Feld abgesetzt.

Zu den abgehängten Verfolgern zählt Geltendorfs Gastgeber Überacker, der seine bisherigen zwei Heimspiele für sich entschieden hat. Prittriching fährt nach Schöngeising (4), das nur knapp vor den Abstiegsrängen sitzt. Auswärts antreten muss auch Walleshausen (6) in einem Mittelfeldduell beim Tabellennachbarn Kottgeisering (6).

A-Klasse 5

Wenn beim MTV Dießen (5) mit dem ersten Saisonsieg in Königsdorf der Knoten jetzt endlich geplatzt ist, dann müsste gegen den Lokalrivalen Pähl (8) nun auch der erste Heimdreier folgen.

A-Klasse 7

Der sechste Durchgang bringt den Großvergleich zwischen der oberen und der unteren Tabellenhälfte. Auch wenn die momentane Tabelle durch die Verlegung mehrerer Spiele in der Anfangsphase nur einen eingeschränkten Aussagewert besitzt, gilt den Vereinen aus dem Vorderfeld die Favoritenrolle. So stehen Spitzenreiter FC Kaufering (12) und der Rangzweite Finning (10) vor machbaren Aufgaben beim Vorletzten Dettenschwang (2) und beim zuletzt arg ramponierten Issing (3). Der Rangdritte Schwabhausen (9) muss aufpassen, dass dem Remisspezialisten Hofstetten (4) im Spiel der Woche nicht das fünfte Remis vom Start weg gelingt. Langfristig erwartet man auch den letztjährigen Vizemeister Schondorf (6) vorne mit dabei. Ein Sieg beim neuen Schlusslicht Reichling (1) wäre ein notwendiger Schritt dazu.

In der vergangenen Saison lediglich Drittletzter, scheint Windach diesmal wesentlich mehr Potenzial zu besitzen. Mit einem Dreier gegen Breitbrunn (3) bleiben die Sportfreunde in der Spitzengruppe. Von den untersten Plätzen absetzen wollen sich im direkten Vergleich die punktgleichen Tabellennachbarn Penzing II (4) und Stoffen (4).

A-Klasse 8

Wesentlich besser als im Vorjahr machen es bislang Rott (9) und dessen Gast aus Wessobrunn (10). Der Sieger der Verfolgerpartie bleibt weiter vorne mit dabei.

Unter sich ist das Schlussquartett. Apfeldorf (4) will sich dabei gegen den Tabellennachbarn Prem (3) etwas Luft im Keller verschaffen. Und für Schlusslicht Finning II (0) bietet sich beim Mitaufsteiger AltenstadtII (2) die Chance, nach dem ersten Tor nun auch den ersten Zähler einzufahren. Wenn nicht beim Vorletzten, wann dann?

A-Klasse Augsburg Südwest

Überragende fünf Treffer hat die Reserve des VfL Kaufering (12) bislang im Schnitt pro Partie erzielt. Feiert der Rangdritte beim TSV Königsbrunn II (7) das nächste Schützenfest? Hurlach (9) ist dagegen in den letzten vier Begegnungen drei Mal ohne jeden Torerfolg leer ausgegangen. Das stimmt selbst für die Hausaufgabe gegen das Kellerkind Türk Bobingen (4) skeptisch.

