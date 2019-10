17:18 Uhr

Eishockey-Bayernliga: Steht Bad Kissingen vor dem Aus?

Plus Der Bayernliga-Aufsteiger hat aktuell keine Heimspielstätte. Der Verband fordert eine schnelle Lösung, sonst droht der Ausschluss. Was das für die Landsberg Riverkings bedeutet.

Von Margit Messelhäuser

Wie haben die Landsberg Riverkings die erste Niederlage in dieser Saison verkraftet? Das wird sich am Freitag in Miesbach zeigen (20 Uhr). Am Sonntag erwarten Trainer Fabio Carciola und sein Team ab 18.30 Uhr die Riverrats aus Geretsried. Für Aufsehen sorgt derzeit in der Liga aber ein ganz anderer Verein: der EC Bad Kissingen. Steht der Verein vor dem Aus? Das LT hat beim Verband nachgefragt.

Bei den Wölfen Bad Kissingen hätten die Landsberger ja ursprünglich am 13. Oktober spielen sollen – diese Partie war auf 3. Januar verlegt worden, da die Wölfe kein Stadion zur Verfügung hatten. Schon vor Saisonbeginn hatte es beim EC Probleme mit der Eishalle gegeben, jetzt berichtete die Eishockey News, dass der Besitzer der Halle für die Wölfe nicht mehr aufsperrt: Er habe nun den Verband informiert, dass die Wölfe in dieser Saison keine Heimspielstätte mehr vorweisen könnten. „Jetzt muss eine Lösung her“ Frank Butz, Eishockey-Obmann beim Bayerischen Eissportverband, war über den Bericht in den Eishockey News „sehr überrascht“. Vonseiten des Verbands habe man von Bad Kissingen bis Ende des Monats eine Lösung gefordert. „Jetzt muss eine Lösung her, wie auch immer“, sagt Butz. Mehrere Spiele seien bereits verlegt worden. „Aber irgendwann ist die Vorrunde beendet und dann müssen alle Spiele absolviert sein.“ Bislang hatten sich die Vereine untereinander geeinigt, „aber Bad Kissingen kann nicht immer verlegen“. Schließlich könne man vor allem den Süd-Vereinen keine Fahrt unter der Woche nach Bad Kissingen zumuten. „In den nächsten Tagen werden wir Gespräche führen“, sagt Butz, jetzt sei es Ende Oktober und man habe keinen Handlungsspielraum mehr. Sobald eine Mannschaft zweimal schuldhaft nicht antritt, müsse auch aus dem Spielbetrieb genommen werden. Sollte Bad Kissingen aus der Liga genommen werden, hat das auch Auswirkungen auf den Spielmodus: „Bad Kissingen wäre dann der erste Absteiger. Allerdings muss man sich einen anderen Modus für die Abstiegsrunde einfallen lassen, so der BEV-Eishockey-Obmann. Für die Vereine würde das auch bedeuten, ein Heimspiel weniger zu haben. Für die Riverkings wäre das kein Problem, sagt Pressesprecher Joachim Simon. „Dann hätten wir auch eine weite Auswärtsfahrt weniger. Schön wäre aber, wenn endlich Klarheit herrschen würde.“ Wobei er hofft, dass Bad Kissingen im Spielbetrieb bleibt, das Ausscheiden wäre ein Imageverlust für die Liga. HCL-Trainer konzentriert sich auf anstehenden Spiele HCL-Trainer Fabio Carciola interessiert dieses Thema nur am Rande: „Am Ende weiß ich, ob wir gegen die Wölfe spielen oder nicht.“ Viel wichtiger sind die aktuellen Gegner Miesbach am heutigen Freitag und Geretsried am Sonntag zu Hause. „Auch diese beiden Teams dürfen wir nicht unterschätzen“, sagt der HCL-Coach. Bei Miesbach, als Tabellendrittem sicher leichter als bei Geretsried, das auf Rang 12 steht. Die Niederlage zuletzt habe man verdaut. „Ich habe den Jungs gesagt, dass wir vor dem Tor konsequenter sein müssen, sonst kann es passieren, dass man das bessere Team ist und trotzdem verliert.“ Dass am vergangenen Wochenende Markus Kring zweimal im Tor stand, begründet Carciola damit, dass er ihn „möglichst schnell wieder auf 100 Prozent“ bringen wollte. Wer diesmal dran ist, werde erst nach dem Donnerstagstraining entschieden. Ansonsten steht Fabio Carciola der komplette Kader zur Verfügung.

