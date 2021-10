Eishockey

Bei den Spielen des HC Landsberg gilt für Fans ab sofort die 3G-plus-Regel

Die Zeit, in der die HCL-Fans bei Spielen der ersten Mannschaft im Stadion Maske tragen müssen, ist bald vorbei.

Am Freitag steht das nächste Heimspiel beim Eishockey-Oberligisten HC Landsberg an. Was die Fans beim Besuch des Stadions beachten müssen.

Am kommenden Freitag, 15. Oktober, steht um 20 Uhr das nächste Heimspiel des HC Landsberg gegen den EV Füssen auf dem Programm. Dabei wird erstmals das innerhalb der Liga mehrheitlich beschlossene Einlassverfahren nach dem 3G-Plus-Model angewendet, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Dies bedeutet, dass nur noch Zuschauerinnen und Zuschauer, die entweder vollständig geimpft oder genesen sind oder einen PCR-Test vorweisen können (nicht älter als 48 Stunden alt), Einlass erhalten. Schülerinnen und Schüler aller Schularten, die im Rahmen des Unterrichts regelmäßig mit Schnelltests unter Aufsicht getestet werden, sowie Kinder unter sechs Jahren haben ebenfalls Zutritt zum Stadion. Der Nachweis erfolgt hier über den Schülerausweis, so der Verein in seiner Mitteilung. Dafür entfällt im Stadion nach dem Passieren der Einlasskontrollen die Maskenpflicht und die Mindestabstände sowie eine Zuschauerbegrenzung auf 999. Die 3G-Pus- Regelung gilt ausschließlich für den Spielbetrieb der ersten Mannschaft und nicht für die Nachwuchsmannschaften. Viele freuen sich auch Spiele ohne Maske im Stadion Dazu Joachim Simon, im Präsidium zuständig für den Spielbetrieb im Stadion: „Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass die Politik die Vorgaben verpflichtend vorgegeben hätte. Jetzt haben wir als Verantwortliche der Vereine der Oberliga eine Entscheidung zum Wohle unserer Vereine treffen müssen und haben uns entscheiden 3G-Plus anzuwenden." Man wisse, dass "die übergroße Mehrheit unserer Fans und Sponsoren geimpft, oder genesen ist und sich auf Spiele ohne Maske im Stadion freut". Vonseiten des Vereins habe man auch Verständnis, dass manch einer mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sein werde. Aber "wir halten unseren Weg für den Richtigen und bitten dafür um Verständnis. Es ist übrigens müßig, als Verein hier in eine vertiefte Diskussion über den Sinn einzelner Maßnahmen aus medizinscher oder infektionsmedizinscher Sicht zu führen. Wir versuchen lediglich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, die besten Regelungen für den Verein und die große Mehrheit der Fans festzulegen." (lt)

