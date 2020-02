Eishockey: Das Geheimnis von HCL-Trainer Fabio Carciola

Plus Der Trainer des HC Landsberg wählt einen unkonventionellen Weg. Bislang hat Fabio Carciola damit Erfolg. Deshalb fällt sein Fazit zur Hälfte der Eishockey-Zwischenrunde auch positiv aus.

Nach vielen Wochen konnte Fabio Carciola mal wieder einen kompletten Sonntag mit der Familie genießen. Es ist Halbzeit in der Verzahnungsrunde der Eishockey-Bayernliga und die Teams hatten spielfrei. Zeit, mal ein erstes Fazit zu ziehen, schließlich ist es Carciolas erste Saison als Trainer.

Ins Eisstadion ist Fabio Carciola trotzdem gegangen: Er hat sich das Spiel der U20-Mannschaft gegen Mannheim angeschaut – und den wichtigen 5:2-Sieg gesehen. „Mein Sohn wollte unbedingt hin“, sagt Carciola. Der Fünfjährige spielt inzwischen auch Eishockey, allerdings in Augsburg, wo die Carciolas wohnen. „Momentan ist es auch wegen der Fahrt leichter für uns, aber er kommt schon rechtzeitig nach Landsberg“, sagt der 34-jährige HCL-Coach mit einem Schmunzeln.

Für die Nachwuchsspieler hat Carciola ein Händchen, das hat er in der laufenden Saison bewiesen. Von Beginn an brachte er die jungen Spieler auch in Unter- und Überzahl. Ist ihm das zuletzt, als viele erfahrene Spieler verletzt und krank ausfielen, zugute gekommen? „Ich glaube nicht, dass es allein daran gelegen hat, dass alle von Beginn an ihre Zeiten bekommen haben“, sagt der Trainer. „Es ist einfach so, dass alle Spieler immer alles geben. Die Jungen genauso wie die Erfahrenen.“

Wenig Ausfälle im Training

Und genau das ist es auch, was ihm so viel Spaß macht in Landsberg. „Von der ersten Trainingseinheit an hatte ich praktisch immer vier Reihen da“, sagt Carciola. Der Zusammenhalt im Team sei einer der Erfolgsfaktoren. Zu dem trägt der Coach auch mit seiner Art bei. Nicht er allein bestimmt die Trainingsinhalte, da haben auch die Spieler ein Mitspracherecht. „Vor dem Training am Dienstag berate ich mich immer mit meinen Kapitänen, auch mein Bruder kommt manchmal dazu. Dann wird besprochen, was gut war, und woran wir arbeiten müssen.“

Dass dies ein eher unkonventionelles Vorgehen ist, dessen ist er sich bewusst. „Aber es ist meine Philosophie, es ist das, wie ich es mir vorstelle.“ Und der Verein lasse ihm da freie Hand. „Das ist toll, mir redet vom Präsidium niemand rein, ich kann in Ruhe meine Arbeit machen.“ Für Carciola ist es das erste Jahr, dass er „nur“ Trainer und nicht auch Spielertrainer ist. „Manchmal reizt es mich schon, wieder mitzuspielen. Aber nicht, wenn es in einem Spiel eng ist. Vielmehr weil es eine tolle Mannschaft ist“, sagt er.

Das Heimrecht für die Play-offs ist noch kein Thema

Und mit dieser liegt er bislang auch komplett im Soll. Platz vier zur Halbzeit der Verzahnungsrunde, da kann man doch schon mal einen Gedanken an das Heimrecht für die Play-offs verschwenden. Nicht so Carciola: „Es ist alles noch ganz eng und wir denken von Spiel zu Spiel. Wenn nur mehr zwei, drei Partien ausstehen, dann kann man sich damit vielleicht beschäftigen.“ Mit zehn Punkten liegt Landsberg auf Platz vier, Tabellenführer ist Passau (21) vor Sonthofen (18) und Miesbach (11). Hinter den Landsbergern lauern Höchstadt mit neun und Erding mit acht Punkten. Etwas abgeschlagen sind Klostersee (4) und Waldkraiburg (3). Während die Teams von Platz eins bis sechs direkt für die Play-offs qualifiziert sind, müssten die Mannschaften auf Rang sieben und acht noch in die Pre-Play-offs.

Bislang gab es in dieser Runde für ihn keine großen Überraschungen. „Dass Passau und Sonthofen ganz oben stehen, das war zu erwarten.“ Dass man gegen beide die erste Partie verloren hat, ist zwar ärgerlich, aber gerade auf die Partie gegen Passau kann der HCL trotz der 3:4-Niederlage stolz sein. „Das war für mich unser bestes Spiel in der Verzahnungsrunde, vielleicht sogar das beste in der ganzen Saison bislang.“ Und es kommt ja noch ein Rückspiel.

Ein bestimmtes Ziel gilt es noch zu erreichen

Etwas überraschend ist da eher der momentan letzte Platz von Waldkraiburg. „Es ist auch eine junge Mannschaft, die am Ende der Vorrunde ein Tief hatte und dieses in die Verzahnungsrunde mitgenommen hat“, sagt Carciola. Auch sein Team hatte im Dezember so einen Durchhänger, "aber wir sind zum Glück rechtzeitig wieder aus diesem Tief rausgekommen“.

Bislang also alles im grünen Bereich bei den Riverkings. Für die restlichen Spiele haben sich Carciola und die Spieler noch einen Plan: „Ich habe der Mannschaft mein Ziel genannt, und sie war damit einverstanden. Also wurde es zu unserem gemeinsamen Ziel“, sagt der Trainer. Wie dieses allerdings lautet, teilt er nicht mit: Momentan ist es allein Sache von Trainer und Mannschaft. Aber vielleicht teilt er nach der Punktrunde ja mit, ob man dieses geheime Ziel erreicht hat.