13:28 Uhr

Eishockey: Dennis Sturm bleibt bei den Landsberg Riverkings

Der HC Landsberg vermeldet erste Vertragsverlängerung. Der Torjäger geht damit in seine siebte Saison beim Eishockey-Bayernligisten. Der 26-Jährige fällt nicht nur durch seine vielen Treffer auf.

Während die Spieler der Landsberg Riverkings derzeit eine kleine Pause einlegen, ehe mit den Play-offs (ab 13. März) der Saisonhöhepunkt folgt, arbeiten die Verantwortlichen des HC Landsberg auf Hochtouren – und mit Erfolg. Topscorer Dennis Sturm hat bereits seine Vertragsverlängerung unterschrieben.

Der 26-jährige Stürmer zählt seit Jahren zu den absoluten Leistungsträgern im Team und wird im Herbst in seine siebte Saison für den HCL gehen. Der Publikumsliebling punktete bisher über 220 Mal für den HCL und ist damit in der Bayernliga der Topscorer der Riverkings. In der Verzahnungsrunde war er in dieser Saison der punktbeste deutsche Spieler.

Spektakuläre Spielweise

HCL-Sportvorsitzender Gerhard Petrussek äußert sich zur Verlängerung wie folgt: „ Dennis fällt natürlich schon durch seine absolut spektakuläre Spielweise auf und begeistert damit immer wieder die Fans. Diese Saison war zudem noch besonders auffällig, dass er sich in der Defensivarbeit unheimlich gut weiterentwickelt hat.“ Dies sei den Verantwortlichen ebenso wichtig, wie das Toreschießen. „Wir freuen uns, auch nächstes Jahr auf ihn zählen zu können.“

Sturm ist nicht nur auf dem Eis sehr kreativ

Dennis Sturm zeichnet sich aber nicht nur auf dem Eis aus : Zusammen mit Grafiker Michael Matschiner ist er für die Trikotentwürfe und für Social-Media-Aktivitäten mit Pressesprecher Joachim Simon verantwortlich.

Am 13. März starten die Riverkings in Höchstadt in die Play-offs. Das Heimspiel findet dann am Sonntag, 15. März statt, allerdings erst ab 18 Uhr. Denn an diesem Wochenende wird mit dem Reisacher-Cup eines der größten Bambini-Turnier Deutschlands in Landsberg ausgetragen. (lt)

Themen folgen