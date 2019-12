Eishockey: Der HC Landsberg macht den Kampf um Platz sechs spannend

Plus Der HC Landsberg muss sich in Königsbrunn knapp geschlagen geben. Noch bleiben die Riverkings auf dem wichtigen sechsten Rang in der Eishockey-Bayernliga, aber der Vorsprung ist geschmolzen.

Der HC Landsberg hat die Chance verpasst, den sechsten Tabellenplatz abzusichern. In Königsbrunn musste sich das Team von Trainer Fabio Carciola mit 4:5 geschlagen geben. Da Erding am Freitag gegen Geretsried gewonnen, und gestern gegen Schweinfurt im Penaltyschießen den Zusatzpunkt geholt hat, beträgt der Vorsprung der Landsberger nur mehr zwei Zähler.

Der Kampf um den sechsten Tabellenplatz in der Bayernliga, der zur Teilnahme an der Verzahnungsrunde mit der Oberliga berechtigt, bleibt also weiterhin sehr spannend. „Das Gute ist aber, dass wir es selbst in der Hand haben“, sagt Landsbergs Teammanager Michael Oswald. Und für diesmal gelte: Abhaken – und nach vorne schauen.

Doppelte Unterzahl gut überstanden

Beide Mannschaften starten gut in die Partie und es entwickelte sich ein schnelles Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Nach gut neun Minuten wurde es für die Riverkings brenzlig, als man eine doppelte Unterzahl überstehen musste. Danach ging es weiter hin und her – in der 15. Minute traf Arnawa aus dem Getümmel heraus, Michael Güßbacher im Tor der Landsberger hatte keine Chance. Landsbergs Teammanager Oswald war aber zuversichtlich: „Wenn wir so weiterspielen, drehen wir die Partie.“

Und schon nach gut zwei Minuten im zweiten Drittel fiel auch das Tor: In Überzahl traf Mika Reuter zum 1:1. Bereits zuvor hatte es nach dem Ausgleich ausgesehen, doch den Schuss von Adriano Carciola hatte der Schiri nicht über der Linie gesehen. Das Spiel nahm Fahrt auf: Königsbrunn legte in Überzahl vor (29.), dann folgte ein Doppelschlag des HCL. Michael Fischer (31.) und Christopher Mitchell (33.) stellten auf 3:2 für die Riverkings. Kurz vor der Drittelpause waren die Landsberger in der Abwehr etwas zu nachlässig: Reuß und Becher sorgten für das 4:3 der Gastgeber.

Zu viele Strafen kassiert

Im letzten Drittel leisteten sich die Landsberger zu viele leichte Fehler und unnötige Strafen – so kassierten sie in Unterzahl in der 49. Minute das 5:3. Zwar gelang noch mal der Anschluss, doch das 4:5 durch Daniel Menge in der 59. Minute kam zu spät, um die Verlängerung zu erzwingen – Landsberg ging leer aus.

Am kommenden Wochenende stehen für die Landsberger wieder zwei Spiele auf dem Programm. Erst geht es am Freitag nach Geretsried, dann ist am Sonntag der aktuelle Tabellenführer Miesbach zu Gast. Das wird auch die Heimpremiere für den Landsberger Neuzugang Petr Machacek sein.